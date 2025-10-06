Besteiro denuncia "inacción" de la Xunta en Ferrol y aplaude con "enorme júbilo" la afluencia a la protesta por Gaza

La reunión de la Executiva del PSdeG se descentraliza y se celebra este lunes en Ferrol para analizar los retos de la comarca

FERROL, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha expresado un "enorme júbilo" por la "multitudinaria" concentración celebrada este domingo en Santiago de Compostela para condenar "el genocidio" de la ofensiva del Gobierno de Israel en la Franja de Gaza.

Besteiro se ha mostrado "especialmente orgulloso" de la manifestación de los gallegos y ha condenado la postura del PP por no participar y por "hacer comentarios de broma" sobre la situación. "Lo triste es que encima se haga comentarios de broma sobre esta cuestión y, sobre todo, pues siga sin entender que lo que está pasando en Gaza es un verdadero genocidio", ha sentenciado.

En otro orden de asuntos, el líder socialista ha anunciado que la Comisión Executiva del PSdeG se reunirá en Ferrol este lunes, iniciando una vía de descentralización de sus reuniones por todas las comarcas gallegas. Lo ha hecho en un contexto en el que ha denunciado la "inacción" de la Xunta en Ferrolterra.

Besteiro ha puesto el foco en la sanidad en el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), que da servicio a más de 190.000 personas. Ha denunciado que las obras de modernización están sufriendo "retrasos de más de dos años" y también se ha referido a retrasos en citas. "Vemos citas como en traumatología, donde se tardan más de seis meses", ha ejemplificado.

Además, ha criticado el "colapso en los centros de salud y en la propia atención primaria", señalando la falta de recursos y de personal en los servicios que están "absolutamente congestionados".

OTRAS ÁREAS Y DEFENSA DEL GOBIERNO CENTRAL

La crítica se ha extendido a otros ámbitos, como el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), cifrando en 560 personas las que están esperando en Ferrol a recibir este servicio, además de demandar "la necesidad de reformas en colegios públicos, como el Isaac Peral", además de criticar la "falta de frecuencias y de regularidad" en el servicio público de transportes en Ferrol.

En contraposición, Gómez Besteiro ha defendido la gestión e inversión del Gobierno central, asegurando que el futuro de la comarca está vinculado a los proyectos impulsados desde el Estado, los cuales están trasladando una "potencia inversora sin precedentes".

IMPULSO A NAVANTIA

El secretario xeral ha destacado especialmente el impulso a Navantia, haciendo hincapié en el plan de fragatas que generará carga de trabajo en los astilleros de Ferrol "para los próximos 15 años".

Finalmente, el PSdeG se ha marcado como objetivo mejorar las infraestructuras ferroviarias, planteando la necesidad de ir más allá del bypass de Betanzos para proyectar una línea "más ambiciosa" pensando en el Ferrol de "dentro de 20 años" y también impulsando la gratuidad de la autopista AP-9.