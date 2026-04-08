Besteiro, sobre el discurso de Rueda: "Hizo una enmienda a la totalidad de su gestión" en lo que va de legislatura

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha sostenido que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hizo este miércoles con su discurso en el debate sobre el estado de la autonomía una "enmienda a la totalidad de su gestión" en lo que va de legislatura.

En su comparecencia tras la intervención del máximo mandatario autonómico, el portavoz parlamentario y secretario xeral de los socialistas gallegos ha sostenido que parece que Rueda habla de "otro país" al dibujar "una Galicia absolutamente irreal" que no es la que perciben los gallegos.

En este sentido, ha censurado que, en vivienda, "no dedicase ni una sola palabra" para las más de 32.000 personas que están inscritas en el registro de demandantes. "El mensaje del presidente de la Xunta fue que vayan esperando", ha señalado para censurar que "no hay una política real para actuar sobre la vivienda y, sobre todo, para los que más le afecta la ausencia de esta, que es la gente joven".

Además, sobre sanidad y después de que el mandatario autonómico avanzase "una reforma integral de la atención primaria", ha lamentado que el mensaje siga siendo "más de lo mismo", pero "sin actuar sobre la atención primaria". "Es, por tanto, un mensaje absolutamente pobre", ha dicho.

Tras ello, ha argumentado que "el mensaje industrial es todavía más fácil y más penoso". "Pasamos de la opacidad de Altri a la opacidad de Recursos de Galicia", ha manifestado para sostener que el "único impulso decidido se hace a través de los Pertes del Gobierno y de los fondos europeos".

Besteiro, que también ha censurado que el Gobierno gallego "siga sin una política eficaz para cubrir el vacío de plazas de residencias", ha reprochado que Rueda solo dedicase "10 segundos" a hablar de financiación autonómica.

Una atención que también ha criticado que Rueda no prestase a los incendios pese a que ya en abril "Galicia está ardiendo". "Se presenta aquí a decir que triplicó las inversiones en materia de prevención y de extinción de incendios con el Pladiga aún sin publicar", ha censurado.

Así las cosas, ha resumido: "Nada en apuesta en vivienda, nada en apuesta en sanidad, nada en apuesta industrial y nada tampoco en apuesta de protección del medio rural".

"El balance es absolutamente pobre", ha subrayado Besteiro.