Besteiro exige a la Xunta unirse al plan estatal de vivienda y pide a Rueda que deje "el bloqueo impuesto por Feijóo"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, con el presidente de la Gneralitat y del PSC, Salvador Illa. - PSDEG

El líder de los socialistas gallegos afirma que su visita a Cataluña ha servido para "reforzar la alianza estratégica" entre PSdeG y PSC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha exigido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "abandone el bloqueo impuesto por Feijóo a las comunidades autónomas" y siga el ejemplo de Cataluña, que se ha sumado al Plan de Vivienda del Gobierno.

"Debe actuar como un presidente libre y estar a la altura del mayor problema que agobia a los gallegos y gallegas", ha asegurado este viernes durante su visita a Barcelona.

Allí, el también portavoz del Grupo Socialista ha desarrollado estos días una agenda política e institucional donde, entre otras reuniones, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Entre los temas abordados, ha señalado el PSdeG en una nota de prensa, la crisis habitacional y el avance de la ultraderecha. "Son problemas que están entre las principales preocupaciones de los socialistas porque también están entre las de la ciudadanía, ya que afectan a los derechos básicos", ha manifestado Besteiro.

Sobre vivienda, el líder del PSdeG ha advertido de que "la regulación del alquiler, la promoción pública de vivienda protegida de por vida y el control de la especulación son deberes de unas instituciones democráticas fuertes, que se ven amenazadas cuando se deja solo en manos del mercado el acceso a un bien esencial".

PSDEG - PSC

Por otro lado, el PSdeG ha destacado que la visita de Besteiro a Cataluña también ha servido para "reforzar la alianza estratégica" entre los socialistas gallegos y los catalanes.

Tal y como han apuntado, esta se puso en marcha durante la visita de Illa a Galicia a través de un grupo de trabajo entre ambas organizaciones.

El objetivo, ha expuesto, es poner en valor "un modelo de país compartido". Dentro de ese marco de colaboración entre ambas formaciones, el secretario xeral del PSdeG ha visitado el Parlamento de Cataluña para conocer la actividad que lleva a cabo el Grupo del PSC en la Cámara catalana.

Durante la mañana, José Ramón Gómez Besteiro mantuvo varias reuniones tanto con la dirección del grupo como con diputados y diputadas. Uno de los asuntos que trataron fue la promoción de los idiomas propios, donde el diputado del PSdeG ha destacado el trabajo del Gobierno por la oficialidad del gallego y el catalán en la UE.

Han abordado también el escenario de "complacencia y complicidad" de la derecha con la ultraderecha. "El PP compra el discurso de Vox por intereses electoralistas y lo que hace es darle alas", ha aseverado.