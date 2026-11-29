LUGO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha hecho un llamamiento a acudir a votar "para que nadie decida por cada uno de nosotros". "La democracia, la maravillosa democracia, es lo que nos permite hoy, votar".

Así lo ha señalado al ejercer el derecho al voto esta mañana en el CEIP Rosalía de Castro, de Lugo. En sus declaraciones, ha pedido una movilización masiva en las elecciones generales de este domingo.

Besteiro ha advertido de que quien no vota después no puede "buscar disculpas". "Sobre todo, hay que votar para que nadie decida por cada uno de nosotros, hay que votar masivamente", ha insistido.

"Podemos hacer muchas cosas en el día sin olvidarnos de venir a votar", ha dicho al pedir esa participación amplia "para que, efectivamente, todos y todas nos sintamos representados en esta votación, en esta exaltación de la democracia que es una elección".

Por otra parte, ha recordado a "todos aquellos que ya hicieron su votación desde el extranjero" y también a aquellos "que queriendo votar no pudieron votar". "La distancia no le resta voz e importancia a su decisión en estas elecciones generales", ha afirmado.

Para Besteiro, unoa comicios consisten en "compartir un futuro entre todos y todas", y esa idea fue la que le sirvió para cerrar el llamamiento. "Entre todos y todas tenemos que decidirlo, así que hay que votar y votar con fuerza, con esa fuerza que representa la democracia y la fuerza que nos da tomar nuestras propias decisiones y liderar nuestro futuro."