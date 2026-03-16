Besteiro insta a la Xunta a aclarar si está a favor de recurrir la indemnización a los Franco por el Pazo de Meirás

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto a la diputada socialista Silvia Longueira en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha instado a la Xunta a aclarar si está a favor de recurrir la indemnización que el Tribunal Supremo concede a la familia Franco por el Pazo de Meirás después de que el Gobierno avanzase que dará la batalla por este asunto.

Preguntado al respecto en rueda de prensa, el jefe de filas del PSdeG ha calificado de "absolutamente razonable la decisión del Gobierno y ha recordado que el asunto parte de una "adquisición fraudulenta" de este bien de interés cultural por parte de la familia del dictador.

Besteiro ha trasladado el apoyo del PSdeG para que esta reivindicación jurídica "sea finalmente la que triunfe" y ha puesto en valor que la justicia confirme que el Pazo de Meirás es un bien público.

"Es una buena decisión, legítima y absolutamente razonable", ha insistido para sostener que la Xunta debe "manifestar su posición" y decir "claramente" de qué lado está. Además, ha recordado que fue un informe hecho por el Gobierno gallego en la época de Feijóo el que "abrió" la puerta a "una posible indemnización".

El jefe de filas del PSdeG ha subrayado que "una adquisición fraudulenta" no debe "llegar a ningún tipo de efecto indemnizatorio por quien utilizó ese fraude en una adquisición" y ha incidido en que la Xunta debe manifestar públicamente su opinión.