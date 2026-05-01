Besteiro llama en el 1 de Mayo a "defender" el Estado de Bienestar frente a una derecha "que lo quiere echar abajo"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ofrece declaraciones con motivo del Primero de Mayo - PSDEG

A CORUÑA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha instado con motivo del 1 de Mayo a "defender" el Estado de Bienestar frente a "las políticas de la derecha y la ultraderecha que lo quieren echar abajo".

Ha sido en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su participación en la manifestación central de UGT y CCOO, celebrada en A Coruña bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.

En ellas, ha insistido en la necesidad de defender el Estado del Bienestar, "que no se entiende sin esas pensiones públicas, esa sanidad pública, esa dependencia -- ha dicho sobre la ley existente--, esa educación pública, pilares que vienen de la lucha de la clase trabajadora".

Junto a esto, ha aludido a la reivindicación de una vivienda "que tiene que ser accesible para todos". "En Galicia hay una enorme dificultad para acceder a la vivienda, es un derecho fundamental", ha subrayado.

Mientras, en línea con las reivindicaciones sindicales, ha pedido "salarios dignos". "En Galicia se trabaja lo mismo pero se cobra menos que en el resto del Estado", ha apostillado.