Besteiro pide a la Xunta un modelo de centros educativos sostenibles para Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado desde Barcelona un modelo de centros educativos sostenibles para Galicia.

"El programa socialista de escuelas sostenibles demuestra que es posible abordar desde los colegios la lucha contra el cambio climático con una visión integral: alimentación, energía, residuos y espacios, también con la transformación de los patios", ha proclamado.

Así, el líder socialista ha apostado por actuar desde el ámbito educativo "promoviendo desde la infancia valores sostenibles. Con motivo de su viaje a la capital catalana, Besteiro ha visitado este jueves una guardería integrada en el programa municipal 'Escoles+Sostenibles', un modelo que, según ha destacado el PSdeG en una nota de prensa, contribuye a la lucha contra el cambio climático y que quiere que la Xunta aplique en Galicia.

Por ello, ha avanzado que el Grupo Socialista en el Parlamento gallego va a presentar próximamente una iniciativa a través de la que le exige al Gobierno autonómico la creación de programas educativos integrales contra el cambio climático.

En esta línea, ha criticado que la Xunta "sigue sin cumplir el acuerdo parlamentario para incluir en los contratos de comedores escolares y residencias de mayores el empleo de productos locales", una medida aprobada por la Cámara a propuesta del PSdeG.

Además, Gómez Besteiro ha mantenido una reunión en el Ayuntamiento con el alcalde, Jaume Collboni, con el que ha tratado este y otros temas de interés en una reunión en la que han participado también técnicos del departamento de Educación, que explicaron los detalles de la Estrategia de Centros Educativos por el Clima.