Besteiro propone un plan de choque de 50 millones para la educación, con 650 profesionales nuevos y obras urgentes

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gomez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha propuesto un plan de choque para la educación gallega con el objetivo de movilizar 50 millones, el 1,6% del presupuesto de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, que este año asciende a 3.090 millones.

En un una rueda de prensa ofrecida este lunes, Besteiro ha criticado que el conselleiro del ramo, Román Rodríguez, lleve "más de un mes" hablando de los "milagros" que esperan, anunciando "cifras récord" con un relato que "no convence ni al profesorado ni a las familias".

"Los docentes llegan al inicio del curso diciendo que las cuentas de la consellería no se corresponden con más profesores reales en las aulas, y las familias llevan meses diciendo exactamente lo mismo: consolidar plazas no es crear nuevas plazas", ha señalado.

La primera pata del plan socialista son 35 millones de euros para incorporar 650 profesionales a las aulas gallegas: 300 especialistas en Pedagogía Terapéutica, 150 en Audición y Lenguaje y 200 orientadores y orientadoras.

"Cuando digo nuevos me refiero a que no son horas reordenadas ni plazas que ya existían con otro nombre. Son 650 profesionales que hoy no están en las aulas y que estarían, con plaza estructural y jornada completa", ha precisado.

Besteiro se ha detenido en la orientación para señalar que "es lo que menos se conoce fuera de los centros. "En Galicia no existe ninguna ratio. Ninguna. Un instituto puede tener 300 alumnos o 1.300 y la norma dice exactamente, que es nada".

Asimismo, ha afirmado que la Unesco fija como referencia una orientadora para cada 250 alumnos, el mismo número que reclaman las propias orientadoras gallegas y que el PSdeG recoge en su plan como objetivo. "Hoy hay centros con más de 1.000 alumnos y una sola orientadora. Eso todos sabemos que no es orientación, es simplemente un cartel colgado en la puerta porta de un despacho", ha indicado.

15 MILLONES PARA LAS OBRAS QUE NO PUEDEN ESPERAR

La segunda pata del plan son 15 millones para un plan urgente de infraestructuras. Y es que, según ha señalado Besteiro, si se analiza el reparto de las obras de este verano, hay 86,7 millones anunciados en 364 centros, de los que la mayor parte se concentra en 61 grandes actuaciones.

Por ello, llama la atención sobre el hecho de que a los 303 centros restantes les quedan unos 23.400 euros de media, una cantidad que, conforme ha señalado, "dan para arreglar un canalón o cambiar varias ventanas". "Eso es mantenimiento, no modernización", ha sostenido.

Los socialistas acompañan esa partida de una exigencia que, según ha indicado Besteiro, no existe en Galicia después de 17 años de gobierno del PP. Así, ha reclamado un inventario público del estado de cada centro, con criterios de prioridad, el coste de cada obra y el año en el que se va a hacer.

UNIVERSIDADES

El portavoz del PSdeG se ha referido también al inicio del curso universitario. Al respecto, ha señalado que el Plan gallego de financiación universitaria terminó este año y el pasado 20 de julio la Xunta anunció su prórroga durante 2027, con la justificación de que dos de las tres universidades acaban de renovar a sus equipos rectorales. Un argumento que Besteiro ha asegurado no compartir.

"La de Santiago tiene rectora desde abril y la de Vigo desde finales de junio. Están trabajando y tienen proyecto. Lo que necesitan es saber con qué dinero cuentan a partir de 2028, y aplazar un año no les da estabilidad: les quita un año", ha manifestado.

Besteiro ha asegurado que una universidad que no sabe cuánto va a ingresar dentro de tres años no puede planificar el relevo de personal ni ofrecerle continuidad a una investigadora nueva.

Además, sobre el grupo de trabajo del plan 2028-2032, constituido también el 28 de julio, ha avisado de que "un grupo de trabajo sin fechas no compromete a nada".

Por so, ha pedido un calendario de negociación público y con fechas, con un nuevo plan aprobado antes de que finalice el 2027, y que se negocie con las tres universidades desde el primer día "y no se les ponga delante un documento ya cerrado".