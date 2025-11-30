Besteiro (PSdeG) aboga por un nuevo trazado ferroviario que conecte Ferrol y A Coruña en media hora

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en la manifestación por unas mejores infraestructuras ferroviarias. - PSDEG

FERROL, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha abogado este domingo por un nuevo trazado ferroviario que conecte Ferrol y A Coruña en entre 30 y 35 minutos, mientras su formación trabaja para que el Gobierno de España incorpore una partida específica en los presupuestos.

El líder gallego de los socialistas, acompañado de numerosos cargos del PSdeG, se ha sumado a la multitudinaria manifestación celebrada en Ferrol para pedir mejoras ferroviarias, convocada este domingo por el Foro Cidadán Polo Ferrocarril, que estima la asistencia en 30.000 personas; la Policía local rebaja esta cifra a 10.000.

En declaraciones a los medios previas a su arranque, Gómez Besteiro Besteiro ha reclamado un servicio "digno, público y sostenible" y, aunque ha apreciado las mejoras sobre el trazado actual, no las ve "suficientes" y apuesta por la creación de uno nuevo.

En este sentido, ha avanzado que el PSdeG trabaja para que el Gobierno incorpore en los próximos presupuesto una partida específica para el nuevo trazado ferroviario, reclamado por miles de personas en la calle. "Los socialistas hacemos nuestra parte. Ahora queda por ver si el PP votará a favor de los presupuestos o volverá a ponerse de costas a la comarca", ha criticado.

CRÍTICAS A LA XUNTA

En esta línea, ha incorporado una crítica directa al presidente de la Xunta, a quien ha acusado de no tener a Ferrolterra "en sus prioridades", lo que ha ejemplificado aludiendo al transporte por carretera en la comarca.

"Demandamos que la Xunta de Galicia y el Partido Popular se pongan las pilas. Una comarca que está absolutamente abandonada y que, hablando de transporte por carretera, no hay más que déficit", ha censurado.

Además, el socialista considera que la situación que vive Ferrolterra con el transporte por carretera es un reflejo de lo que "sucede en toda Galicia", con "líneas con pocas frecuencias, líneas masificadas y autobuses que no llegan".