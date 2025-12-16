Besteiro (PSdeG) dice que "el acoso no tiene el carné de un partido" pero reivindica "contundencia"

Archivo - El portavoz del grupo parlamentario socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, comparece en el Parlamento gallego, a 9 de septiembre de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Rueda comparece por iniciativa propia par - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha afirmado que "el acoso y la denuncia no tienen el carné político de un solo partido, pero la contundencia y la protección de las víctimas sí, y esa es la del PSOE".

De esta manera se ha pronunciado en su intervención en el pleno del Parlamento que este martes vota los presupuestos de la Xunta para el año que viene.

Tras alusiones de todos los grupos a las acusaciones por supuesto acoso sexual al expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y la gestión del caso por la dirección del partido --primero del BNG, después del PPdeG y finalmente también del PSdeG--, Besteiro ha subido a la tribuna y ha iniciado un discurso en la línea de lo destacado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien también señaló que "el acoso y la denuncia no tienen un carné", pero reivindicó "contundencia".