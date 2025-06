Besteiro (PSdeG) pide "hablar claro" sobre la "insoportable" invasión de Israel en Gaza: "Es un genocidio"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha pedido "hablar claro" sobre la "insoportable" invasión de Israel en Gaza: "Es un genocidio".

En un sábado con diversas manifestaciones convocadas por la plataforma Pararlaguerra.es, incluidas varias ciudades gallegas en la que han participado diferentes cargos socialistas, el líder del PSdeG remarca que la defensa de los derechos humanos "es una obligación moral" y "no puede depender de intereses geopolíticos".

"Niños y niñas asesinados, hospitales arrasados, familias enteras sepultadas bajo los escombros... No es una operación militar, es un genocidio", afirma el líder socialista sobre lo que califica de "herida abierta en la conciencia de la humanidad".

Incide en que "no toca mirar para otro lado, toca hablar claro, toca actuar", pues "no hay justificación posible para tanta barbarie". "Como demócratas, como representantes públicos, pero sobre todo como personas, no podemos callar", deja claro Besteiro.

NUEVO 'DIÁLOGOS CON RAÍZ'

En otro orden de cosas, el PSdeG ha informado de que el próximo lunes, 16 de junio, celebrará una nueva cita de sus 'Diálogos con Raíz', en este caso en Ourense.

Profesionales y expertos abordarán la situación de la salud mental en Galicia y el papel del sistema público. El secretario xeral del PSdeG cerrará esta cita.