Besteiro (PSOE) cree que Feijóo "confunde ambiciones personales con lo que se decide" y dice que Galicia "pasará página"

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al líder del PP y ex presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, de "confundir sus ambiciones personales con lo que se decide y con lo que vota la ciudadanía".

"Feijóo vuelve a confundir una vez más sus ambiciones personales con lo que se decide y, sobre todo, con lo que vota la ciudadanía; el perdedor de las elecciones en España pretende ser ahora el ganador de las elecciones en Galicia", ha manifestado Besteiro, que este domingo participa en el primer gran acto socialista, en el Ifema de Madrid, desde la segunda investidura de Pedro Sánchez.

Después de que Feijóo haya manifestado que es "fundamental" la quinta victoria del PP en Galicia y que hay "condiciones" para que produzcan, el también diputado del PSOE por Lugo ha advertido que Feijóo "no se acordó más de Galicia desde que fue a Madrid" y "hasta votó en contra de nuestra lengua, igual que hizo (Alfonso) Rueda".

Así las cosas, Besteiro, que ha ironizado con que ahora "se ponga la camiseta de gallego pro conveniencia", ha advertido de que "pues va a ser que no". "Galicia va a pasar página del Partido Popular y yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano, todo, para dar a Galicia todo lo que se merece", ha remachado.

"TRABAJO DE CALLE"

En línea con la cuestión electoral y candidato, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Besteiro ha restado relevancia a no contar con un escaño en el Parlamento de Galicia, puesto que "esto al final es un trabajo de calle" y todo el "mundo está asumiendo que estamos en tiempo de descuento" de la legislatura.

El dirigente socialista ha augurado que "se va a adelantar, porque da la sensación de que el PP está entrando en situación de estrés o de nerviosismo electoral". "Va a haber, pues, un modelo del Partido Popular que confronta con el Estado, confronta con las ciudades... En definitiva, poco amigo de resolver los problemas", ha apuntado, para rechazar esta forma de política.

Besteiro prevé que los populares hablarán de si "la amnistía sí, la amnistía no, pero no se van a centrar en los problemas de los gallegos", pero ha manifestado que los socialistas "no van a perder ningún minuto" de otra cosa que "no sea resolver los problemas de los gallegos".

Además, ha ironizado con las palabras de Feijóo en las que dijo que no era presidente "porque no quería", al respecto de lo que si fuese así después de haberse presentado a la Presidencia, "lo que procedería sería abrir un expediente" por parte del PP, de manera que ha concluido que las razones reales s porque "los ciudadanos preferían una alternativa distinta, plural, basada en el diálogo y primando la convivencia"

Al margen de lo que ocurra en la derecha y si Vox presenta candidatos por las cuatro provincias, Besteiro ha incidido que "la oferta de este país, la ilusionante, la que está dispuesta a pasar página, la va a encabezar el Partido Socialista", a su juicio. "Tengo esa convicción, esa ilusión, en la que trabajo día a día", ha remarcado Besteiro, quien ha defendido el acuerdo PSOE-BNG par ala investidura y que ambas formaciones puedan "hablar de ese acuerdo, porque es mutuo" y al que "ninguno fue por la fuerza".

Sobre las infraestructuras, se ha referido al viaducto de O Castro, en la A-6, para indicar que prevé que pueda "abrir antes" de la fecha dada del 31 de diciembre para el paso comprometido con ese horizonte.