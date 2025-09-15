Besteiro reclama la gratuidad total de la AP-9 y pide "coherencia" a la Xunta, "que mantiene los peajes en sus autovías"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Besteiro, en rueda de prensa en el Parlamento de Galicia - PSDEG

El secretario xeral del PSdeG denuncia además el "abandono" del rural respecto a la ola de incendios del mes de agosto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha animado este lunes a dar lo que ha calificado de "salto definitivo" en cuanto a la gestión de la AP-9: su gratuidad. Considera que es el momento, aprovechando el plazo que vence esta semana en Bruselas sobre la prórroga de la concesión firmada en el 2000 por el Gobierno.

"Es un momento extraordinario para asumir ese pequeño gran salto hasta llegar al 100% de las bonificaciones, a la gratuidad en el territorio", ha alegado, recordando además que fueron los gobierno socialistas los que pusieron en marcha el 50% y, después, el 75% de descuento.

Sobre esto, ha exigido "coherencia y contundencia" al presidente de la Xunta. "No puede reclamar la transferencia de la AP-9 mientras mantiene peajes en las autovías que ya son de su competencia. Primero hay que comprometerse con la gratuidad aquí, en Galicia, con todas las carreteras", ha defendido.

Aunque ha matizado que no renuncia a la tranferencia de la vía, considera que donde hay que poner el foco es en la gratuidad, que es lo que interesa a la "inmensa mayoría de la ciudadanía".

El líder socialista ha enmarcado esta reclamación dentro de una semana "clave" para el transporte público, ya que este lunes las comunidades autónomas deben responder al Gobierno sobre su incorporación al nuevo plan estatal de movilidad.

Considera que aceptar el plan permitiría "reducir tarifas, ampliar la movilidad y mejorar un transporte que falla estrepitosamente en Galicia".

INCENDIOS

Por otra parte, el secretario xeral del PSdeG ha abordado también la ola de incendios que asoló Galicia en el mes de agosto. Además de enviar un mensaje de ánimo a los cinco brigadistas heridos en el incendio de Barreiros, ha explicado que la prioridad inmediata debe ser "estar con los afectados".

Por eso, ha apuntado, acompañó este domingo a las víctimas en San Vicente de Leira, para él "la zona cero de la tragedia". Ha justificado así su ausencia en la manifestación contra la política forestal de la Xunta celebrada en Santiago. "Era donde tenía que estar ayer porque lo prioritario es la recuperación", ha insistido.

Besteiro ha recordado que en esta parroquia ardieron alrededor de 120 viviendas y 90 inmuebles y ha denunciado que la situación es "un ejemplo clro de una mala planificación forestal" y también de los problemas de comunicación y telecomunicaciones derivados de la desidia de los últimos 16 años. "Es un ejemplo claro del abandono del rural por parte del Partido Popular", ha afirmado.

Asimismo, ha animado a toda la sociedad y en especial a los medios de comunicación, a no dejar que esta "tragedia" caiga en el olvido. "Que el huir de las noticias no nos lleve a olvidarnos dentro de un mes o dos de esta situación. Que no cese esa mirada al rural porque todo nos debe llevar a reflexionar sobre ese abandono", ha instado.