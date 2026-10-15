Besteiro reclama que los presupuestos de la Xunta pongan fin a la brecha de género en el rural

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, asiste en Lugo a una jornada organizada por Fademur - PSDEG

LUGO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado este jueves que los presupuestos de la Xunta para 2027 incorporen medidas concretas y financiación suficiente para acabar con la desigualdad que sufren las mujeres rurales.

En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrado por Fademur Galicia en el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo con motivo del vigésimo aniversario de la federación, ha denunciado que las mujeres representan el 53% de las personas perceptoras de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) en Galicia, pero reciben casi un 39% menos que los hombres.

"El Día Internacional de las Mujeres Rurales es una llamada a los derechos, a las necesidades y a las obligaciones que tenemos con todo este mundo", ha señalado Besteiro, recordando su presencia en la fundación de Fademur hace dos décadas. "Tengo ese recuerdo muy próximo", ha afirmado, antes de advertir que, veinte años después, las reivindicaciones siguen plenamente vigentes.

"La mujer rural tiene un enorme protagonismo en el día a día del mundo rural, pero es una mujer que sufre la discriminación y la desigualdad", ha subrayado el líder socialista. Una situación que, a su juicio, se refleja tanto en el reparto de las ayudas agrarias como en la carga de los cuidados que asumen las mujeres en el ámbito rural.

Según los datos expuestos por Besteiro, alrededor del 65% de las personas que se ocupan del cuidado de las familias y de las personas dependientes en el rural son mujeres. "No solamente sostienen el mundo rural, sino que también hacen frente a los cuidados", ha destacado, defendiendo la necesidad de "reconocer el valor de ese trabajo, avanzar hacia la igualdad y dotar las políticas públicas de recursos suficientes".

"Tenemos que revalorizar y poner en valor ese trabajo, pero, sobre todo, tenemos que igualarlo y desarrollarlo con más partidas presupuestarias", ha insistido.

LUGO Y OURENSE, FUERA DEL REPARTO DE FONDOS

Besteiro también ha denunciado el trato que, según el PSdeG, reciben Lugo y Ourense en el reparto del Fondo de Compensación Interterritorial. El secretario xeral socialista ha acusado a la Xunta de discriminar a ambas provincias, precisamente aquellas en las que "la mujer rural está más presente y es más activa".

Además, ha trasladado que el Consello de Contas confirmó recientemente que Lugo y Ourense volvieron a quedar fuera en 2024 de los fondos gestionados por la Xunta, una situación que ya se había producido en 2022 y 2023.

"Lo que no puede ser es que no se apueste por el mundo rural y, sin embargo, cuando tenemos que repartir los fondos de compensación interterritorial, la Xunta discrimine a las provincias de Lugo y Ourense", afirmó. Para Besteiro, esta situación evidencia la contradicción entre los discursos de apoyo al rural y las decisiones presupuestarias que deben traducir ese compromiso en actuaciones concretas.

El líder del PSdeG ha puesto el foco en el Estatuto de las Mujeres Rurales, cuyo texto aprobó el Consello de la Xunta el pasado martes y que debe pasar ahora por el Consello Consultivo antes de su aprobación definitiva.

Besteiro ha criticado que la iniciativa llegue cinco años después de que el Parlamento de Galicia reclamase su puesta en marcha y que, sin financiación, corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones.

"No podemos mirar para otro lado cuando, después de cinco años de hacer una propuesta en el Parlamento de Galicia sobre el Estatuto de la Mujer Rural, llega cinco años tarde", ha señalado.

El secretario xeral socialista ha sido especialmente contundente al reclamar que la norma cuente con recursos económicos suficientes. "No queremos un Estatuto vacío de presupuesto. Queremos que se llene con los presupuestos de la Xunta de Galicia y con los fondos de cohesión europeos", ha afirmado.

En este sentido, Besteiro defiende que la futura norma debe traducirse en medidas concretas, con una mayor aportación de recursos para proteger los derechos de las mujeres rurales, reconocer su trabajo y reforzar su liderazgo económico y social.

ASí las cosas, Besteiro ha emplazado a la Xunta a aprovechar la presentación de los presupuestos autonómicos de 2027, que llegarán al Parlamento la próxima semana, para demostrar con hechos su "compromiso" con las mujeres y con el futuro del rural gallego.

"Esperamos que la Xunta de Galicia apueste claramente en esos presupuestos por el Estatuto aprobado hace dos días, después de cinco años, pero que llega vacío y sin presupuesto", ha manifestado.

Para el PSdeG, las próximas cuentas autonómicas deben incorporar financiación suficiente para combatir la brecha de género en las ayudas agrarias, reconocer el peso de las mujeres en los cuidados y garantizar que las políticas dirigidas al rural dispongan de recursos efectivos.

"Hay que apostar por el mundo rural, por las mujeres rurales y por su liderazgo. Y, sobre todo, hay que creerse el rural", ha concluido Besteiro para rematar con la frase "hoy, creerse el rural es apostar por la mujer rural".