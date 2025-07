Besteiro reivindica a Castelao y advierte: "Galicia no es una bandera que se saca en festivos, es una causa diaria"

Reivindica la Galicia del socialismo frente a un PP "cada vez más ultra" y contra el "nacionalismo excluyente" del BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha vuelto a celebrar otro 25 de julio, Día Nacional de Galicia, a Rianxo (A Coruña) para honrar al histórico galleguista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao en su villa natal. Desde allí, el secretario xeral de los socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, ha advertido que "Galicia no es una bandera que se saca en festivos", sino "una causa diaria".

En un acto ante el busto de Castelao, donde el PSdeG conmemora este día desde hace 30 años, Besteiro ha recordado los 75 años de la muerte del polifacético político galleguista, quien "soñaba con una Galicia libre, valiente, orgullosa de lo que es". "Y nosotros seguimos empeñados en hacerla realidad", ha añadido el líder socialista.

El líder del PSdeG ha apelado a un galleguismo "del siglo XXI", es decir, "abierto, orgulloso, ambicioso, solidario, creativo". También ha demandado más autogobierno dentro de un "Estado federal" y un nuevo modelo de financiación que sea "singular" para atender las características propias de la Comunidad; "suficiente" para cubrir sus necesidades; "corresponsable" y "solidario".

Según informa el partido, Besteiro aboga por una Galicia "sin fronteras mentales, sin exclusiones, sin etiquetas que dividan". "No siento que Galicia sea mía. Ni creo que le pertenezca a nadie", ha manifestado, para contraponer que Galicia "es de quien la cuida, de quien la defiende, de quien trabaja por ella vengan de donde vengan".

En referencia a esto último, ha cargado contra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, porque su gobierno "se niega a acoger niños y niñas migrantes que huyen de crisis humanitarias". Una actitud, considera el secretario xeral, que "deshumaniza" a Galicia como país.

Además, José Ramón Gómez Besteiro se ha referido a la situación de la política internacional y ha advertido de "líderes peligrosos" que están "al mando de potencias nucleares". También ha denunciado un "genocidio en Gaza que muchos aún justifican" y una "guerra brutal en Ucrania que algunos, incluso aquí en Galicia, prefieren ignorar". "Hablan de soberanía, pero callan ante la invasión", ha esgrimido, en referencia velada al BNG.

En este contexto, el secretario xeral del PSdeG ha dicho que la crispación política "no es casual", sino que se debe a que "la derecha está dispuesta a destruir la convivencia democrática solo para llegar al Gobierno que creen suyo por derecho hereditario".

TRES FORMAS DE CONCEBIR GALICIA

En cuanto al panorama político gallego, Besteiro ha diferenciado tres formas de concebir Galicia. La del PP es "cada vez más ultra" y "reaccionaria", marcada por "la envidia a Vox". "Rueda no es el presidente que esta tierra merece. Sigue siendo el vicepresidente de Feijóo, sometido a las órdenes del PP más rancio", ha denunciado.

En este sentido, el líder socialista ha lamentado que el mandatario gallego "se levanta de todas las mesas" para hablar de financiación, vivienda y la energía eólica: "Rueda no preside, obedece y no a los intereses de Galicia".

También ha aprovechado para cargar contra el "nacionalismo excluyente" del BNG, porque "habla en el nombre del país sin preguntar" y "llena las fotos de banderas y los discursos de autosuficiencia moral".

Así, ha lamentado que los nacionalistas "no apoyasen" en el Congreso a subida de las pensiones, la rebaja de los peajes ni el decreto antiapagones esta semana: "Negarse siempre a sumar es renunciar a ser útil. Y Galicia no precisa más nacionalismo que divide. Lo que precisamos es más galleguismo que una".

Frente al PP y el BNG, Besteiro ha ensalzado la Galicia del PSdeG, porque es "la de la izquierda, la del progresismo, la del socialismo". "Hoy Galicia es un proyecto que funciona gracias al talento y talante de un pueblo trabajador e inteligente", ha subrayado, para a continuación recordar que Galicia "es una historia de éxito".

En esta línea, Besteiro se ha referido a la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial (Aesia) en A Coruña, a la Agencia Europea de la Pesca en Vigo, a las marcas gallegas líderes en automoción, textil y agroalimentación, y al peso de la cultura, gastronomía y vitivinicultura. "Tenemos talento. Tenemos potencial. Pero Galicia está gobernada por quien ni la entiende, ni la quiere entender", ha lamentado.

EL GALLEGO EN EUROPA

Asimismo, el secretario xeral del PSdeG ha criticado el "boicot" de Alfonso Rueda al idioma gallego no solo en Bruselas, al no apoyar que sea oficial en la Union Europea, sino también en Madrid: "Si fuera por el presidente de la Xunta, hoy no se podría hablar en el Congreso de los Diputados".

Frente a eso, Besteiro ha destacado el compromiso del socialismo con todas las lenguas del Estado y ha defendido "un gallego vivo, sin complejos, parte esencial de lo que somos".

El líder del PSdeG también se ha referido en su discurso en Rianxo a la crisis de la vivienda, que "golpea a la juventud, empobrece a la clase trabajadora, retrasa proyectos de vida y agranda la brecha social".

Mientras tanto, ha añadido, la Xunta "no hace nada" para solucionarlo, sino que "liberaliza" y "desregula". "Ya sabemos cómo finaliza eso: burbuja, crisis, sufrimiento", ha remachado.

Frente a eso, ha puesto en valor el trabajo de los ayuntamientos socialistas y del Gobierno central para promover la vivienda protegida, el suelo público, la regulación de las viviendas turísticas, las zonas tensionadas, el Banco Público de Alquiler, rehabilitación y lucha contra la infravivienda. "Eso es galleguismo útil: el que propone, el que actúa, el que resuelve", ha reivindicado.