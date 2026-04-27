Besteiro a Rueda: "Tiene en sus manos que Feijóo apruebe en el Congreso la exención de cuotas a las mariscadoras"

El líder del PSdeG, José Ramón Besteiro, junto al delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y al alcalde de Boiro, José Ramón Romero, se ha reunido este lunes en la localidad coruñesa con colectivos relacionados con el marisqueo y la acuicultura - PSDEG

A CORUÑA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha dirigido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para asegurar que "tiene en sus manos" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apruebe en el Congreso la exención de cuotas a las mariscadoras.

Besteiro ha puesto el foco en el papel del PP en la tramitación de la ley que permitirá suspender el pago de las cuotas a la Seguridad Social a las mariscadoras y mariscadores durante los periodos de paralización de la actividad, manteniendo ese tiempo como cotizado. "Lo que esperamos es que el PP no intente boicotear también esta ley", ha dicho.

Besteiro, junto al delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y al alcalde de Boiro, José Ramón Romero, se ha reunido este lunes en la localidad coruñesa con colectivos relacionados con el marisqueo y la acuicultura para abordar la necesidad de adaptar el sistema a la situación provocada por los temporales y por los periodos en los que no se puede trabajar.

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero ha destacado el trabajo realizado en las últimas semanas con el sector y con el Gobierno para dar respuesta a una demanda concreta. "Vinimos a trabajar sobre un problema real que tenía el sector y hoy presentamos el resultado de ese trabajo y del compromiso adquirido", ha señalado.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha explicado que la propuesta responde a una situación específica derivada de los temporales y de los periodos de inactividad. "El sector nos pedía poder suspender el pago de las cuotas en esos periodos y pusimos en marcha esa solución", ha indicado.

Blanco ha detallado que la medida permitirá suspender el pago a la Seguridad Social manteniendo a las personas trabajadoras en situación asimilada a la alta y computando ese tiempo como cotizado "a todos los efectos", incluidas las prestaciones como jubilación, incapacidad o supervivencia.

Besteiro ha confirmado que la iniciativa se incorporará a un proyecto de ley de medidas urgentes para paliar los daños causados por los temporales y será debatida en el Congreso. "Es un compromiso político que asumimos en Galicia para trasladarlo al Gobierno de España: garantizar la exención de las cuotas y que ese tiempo compute como cotizado", ha explicado.

"Pasamos de cifras de 9.000 profesionales trabajando en el marisqueo a estar ahora alrededor de los 3.000 y pocos. Y de esos 3.000 y pocos, el 75% son mujeres", ha recordado para sostener que esta medida tiene "una intencionalidad política evidente" para proteger a un sector que perdió en poco más de una década a dos de cada tres trabajadoras.