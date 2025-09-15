Bimba y Lola incrementa sus ventas un 7% en el primer semestre y alcanza las 311 tiendas, un 5,4% más

Archivo - Bimba y Lola en París . - BIMBA Y LOLA - Archivo

VIGO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma textil Bimba y Lola ha incrementado sus ventas un 7% en el primer semestre de su ejercicio 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024, según informa la empresa en un comunicado.

Así, la evolución fue "positiva" tanto en España como en el resto de países, representando el negocio internacional el 44% de las ventas totales de la compañía.

De esta manera, la red de tiendas creció un 5,4% en los últimos 12 meses, hasta los 311 puntos de venta en 32 países de Europa, América y Asia, subiendo la facturación de las mismas un 6%.

Por su parte, el canal digital registró un incremento del 12%, aportando el 20% del total de ingresos del grupo. Además, la tienda 'online' de Bimba y Lola pasó a convertirse en una web global, por lo que está disponible ya en "prácticamente todos los países del mundo", donde es posible comprar las colecciones de la marca directamente a través de 'bimbaylola.com'.

Entre otras informaciones, Bimba y Lola ha comenzado el 2025, el año de su vigésimo aniversario, "unida al arte", ya que ha sido la marca elegida por la National Gallery de Londres para la conmemoración de su Bicentenario. Además, este segundo semestre del ejercicio lo ha comenzado apoyando la exposición retrospectiva de Maruja Mallo en el Museo Reina Sofía.