Blanco presidirá una reunión esta tarde para "exigir responsabilidades" a la empresa, que será sancionada

Actualizado 26/12/2009 15:10:50 CET

LUGO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento, José Blanco, presidirá esta tarde --17.30 horas en Madrid-- la Comisión de Seguimiento del dispositivo puesto en marcha para atender a los pasajeros de la aerolínea Air Comet tras su cierre, con el fin de evaluar "las nuevas actuaciones" que se pondrán en marcha para "exigir responsabilidades" a la empresa, que será sancionada conforme a derecho y el expediente que abrió el Ministerio.

Blanco destacó que desde el Ministerio "se ha planteado una respuesta para las situaciones de emergencia" y que, "a partir de ahí, habrá personas que se puedan recolocar". "Nos consta que las compañías Iberia y Air Europa van a hacer algunos planteamientos para poder, con ofertas interesantes, hacer frente a esta situación, pero nosotros lo que hemos hecho es atender a las razones de emergencia, a razones urgentes, de carácter humanitario en unos momentos y en unas fechas muy señaladas", explicó.

Así, recordó que se presentó una demanda "para que los aviones pudieran volar hasta el día once de enero", aunque "finalmente la compañía no quiso volar". "Nosotros hubiéramos preferido y así lo planteamos, un cierre ordenado de la empresa pero no respondieron a nuestro requerimiento, lo cual he de lamentar y a partir de ahí, nosotros por responsabilidad hemos tomado las decisiones que ya se conocen", señaló.

En cuanto a los afectados, que permanecen en tierra en Barajas, el ministro de Fomento concretó que "se ha planteado una respuesta a las situaciones de emergencia, y se ha hecho con rapidez", a partir de un proceso "complejo" tras "formular las reclamaciones".

"La mayoría de los pasajeros de Air Comet que tendrían que volar entre los días 22 y 26 de diciembre ya han volado. Estuvimos trabajando gracias a la colaboración de las embajadas, el personal de AENA y las compañías aéreas, en un problema sobrevenido y en este sentido tengo que agradecer la colaboración que hemos tenido de mucha gente para dar respuesta a una situación de emergencia", recalcó.

Sobre la actuación del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, el titular de Fomento aclaró que "son los empresarios los que tienen que decidir si esa es la imagen que les conviene, la de un empresario que ha dicho en relación a su empresa que no recomendaba que se utilizaran vuelos de Air Comet".