El bloque abolicionista clama en Vigo contra toda forma de explotación femenina: "Sin abolición no hay liberación"

Concentración de mujeres convocadas por entidades del llamado bloque abolicionista del feminismo, en la Porta do Sol de Vigo, con motivo del 8M.

Concentración de mujeres convocadas por entidades del llamado bloque abolicionista del feminismo, en la Porta do Sol de Vigo, con motivo del 8M. - EUROPA PRESS

VIGO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decenas de mujeres se han concentrado a mediodía de este sábado en Vigo, integrantes del llamado bloque abolicionista del feminismo, para manifestarse contra todas las formas de explotación de las mujeres, desde la violencia sexual a la reproductiva, y para proclamar que "sin abolición no hay liberación".

Así, representantes de colectivos como Somos Elas, Redeiras, Plataforma do Feminismo Radical de Galicia o A Silveira, se han concentrado en la Porta do Sol de la ciudad olívica, con pancartas con los lemas 'El feminismo es abolicionista' o 'Mujeres abolicionistas con fuerza y voz'.

Frente a ellas, decenas de carteles con los nombres de las mujeres asesinadas en España en los últimos meses, y con mensajes de denuncia como 'No más impunidad para los feminicidas', 'No hay verdadera igualdad si hay acoso en el trabajo', o 'La violencia vicaria no es amor'.

Tras corear consignas como "ninguna mujer nace para puta", "mi cuerpo no se vende, mi cuerpo no se alquila", o "la pornografía es cultura de la violación", varias representantes de asociaciones han leído un manifiesto en el que han trasladado su deseo, en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de "alzar la voz contra todas las formas de opresión y violencia que sufren millones de mujeres y niñas en todo el mundo".

Así, han denunciado que la prostitución, la pornografía y otras formas de mercantilización del cuerpo femenino, como los vientres de alquiler, "perpetúan" la violencia contra las mujeres y su explotación. "El feminismo abolicionista defiende que nuestros cuerpos no son mercancía", han señalado.

Igualmente, han arremetido contra la "ideología de género" porque "ser mujer no es un sentimiento" y ese sistema pretende "mantener la sumisión" de las mujeres y dificultar su lucha por la igualdad, "borrando el análisis de la opresión de las mujeres" y "desviando el foco de la lucha feminista". Por ello, han incidido en que "la abolición del género es imprescindible para lograr la igualdad".

Además de la concentración en Vigo, el bloque abolicionista ha convocado otros actos reivindicativos. Así, la ciudad olívica acoge una manifestación con salida a las 20,00 horas desde Praza de España; en Lugo, la marcha saldrá a las 20,00 horas de la Porta Falsa con llegada a la plaza del Ayuntamiento; en Santiago, saldrá a las 18,00 horas desde la Praza 8 de Marzo con llegada al Obradoiro; a las 19,00 horas, se concentrarán en la Praza de María Pita de A Coruña; y en Ourense habrá una concentración a las 19,30 horas en la Praza de Santa Eufemia.