El BNG acusa a la Xunta de "amparar" el "nuevo expolio" de los Franco en la Casa Cornide de A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada y portavoz de Cultura del BNG en el Parlamento, Mercedes Queixas, ha acusado al Gobierno del PP en la Xunta de "amparar" con su "inacción" el "nuevo expolio" de la familia Franco en la Casa Cornide de A Coruña.

Además, ha afeado a la Xunta que "dificulte" su gestión como Ben de Interés Cultural (BIC), lo que ha calificado de "un nuevo recochineo a la democracia y a la sociedad gallega".

En este contexto, Queixas se ha referido a la apertura al público del inmueble esta semana con una primera visita "en la que se pudo comprobar que en el interior de la Casa Cornide no quedan muebles ni otros bienes materiales, haciéndose realidad las advertencias de los vecinos.

Tal y como ha denunciado la nacionalista, los vecinos "llegaron a retratar fotográficamente furgonetas de mudanzas entrando y saliendo del edificio, con total amparo o conveniencia de la Xunta". "La Casa Cornide es representación de la Ilustración gallega y, lamentablemente, la convirtieron también en representación del expolio franquista", ha criticado Queixas.

La diputada ha denunciado además el "raquítico" régimen de visitas de este Bien de Interés Cultural, ya que los herederos del dictador "solo permiten el acceso de cinco personas por turno de visita de una hora los lunes de 09.00 a 13.00 horas".

Es por todo esto que el BNG ha registrado una iniciativa en el Parlamento para reclamar explicaciones al Gobierno de Rueda, al que Queixas quiere preguntar, entre otras cuestiones, "si le parece que está garantizando por parte de la Familia Franco el derecho de acceso al público a la Casa Cornide".

Además de cuestionar si la Consellería de Cultura conocía la situación en la que se encuentra el inmueble o si llegó a realizar un inventario de los bienes muebles y materiales existentes en su interior antes de que fuera declarada BIC.

"De lo contrario, ¿por qué razón no lo hizo cuando era bien consciente de las actitudes históricas de la familia Franco centradas en la apropiación ilegítima y fraudulenta de bienes patrimoniales colectivos?", ha indicado el BNG en una nota de prensa.