El BNG afea a la Xunta haber votado en contra de su enmienda para intervenir Alcoa, que el Gobierno tacha de "ambigua"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha afeado este miércoles, en el pleno del Parlamento de Galicia, al Gobierno gallego haber votado en contra de su enmienda para intervenir Alcoa, que la Xunta ha tachado de "ambigua" y poco clara respecto a la nacionalización de la planta.

El grupo nacionalista ha inquerido al vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, sobre un plan de industrialización para la comarca de A Mariña, que esta semana ha demostrado que es "un pueblo digno", han remarcado, pese a los servicios mínimos "abusivos" impuestos.

Los nacionalistas le han recriminado al Ejecutivo autonómico su hipocresía y han aseverado que "son parte del problema y no de la solución". "Llevan más de tres décadas gobernando este país. Nosotros votamos lo mismo siempre, aquí, en Cervo o donde sea. Su voto viene condicionado por lo que dice Génova o las misas filofascistas a las que acuden", ha censurado el BNG.

El conselleiro, por su parte, ha señalado que, mientras que el Gobierno "no entendió nada tras la huelga de la semana pasada", la Administración autonómica "quiere estar del lado de los trabajadores y de sus familias, defendiendo sus reivindicaciones".

El vicepresidente económico ha indicado que el Gobierno "no está cumpliendo su palabra", ya que no fija un precio eléctrico competitivo para que las empresas interesadas en Alcoa formalicen sus ofertas; ni interviene temporalmente la planta, en el caso de no encontrar una salida dialogada.

"Dentro de su compromiso con la industria gallega y con el empleo industrial, la Xunta declaró la industria electrointensiva como sector esencial y estratégico en Galicia, para dar prioridad a sus proyectos de modernización y transformación, reduciendo a la mitad los plazos", ha recordado.

En cuanto a la enmienda para la intervención de Alcoa, Conde le ha afeado a los nacionalistas su "ambigüedad". "Si quieren nacionalizar Alcoa, díganlo; si quieren una intervención temporal, díganlo también", ha afirmado el conselleiro, que ha recordado que la Xunta ha defendido "desde el primer momento la intervención temporal".

SUBVENCIONES AL SECTOR COMERCIAL

El BNG ha dirigido otra pregunta al conselleiro de Economía, en esta ocasión sobre las subvenciones a las asociaciones de comerciantes sin ánimo de lucro para la dinamización de los centros comerciales abiertos y plazas de abastos.

Los nacionalistas han criticado la "lentitud" de la Consellería en la convocatoria y abono de las ayudas, "que convocadas tarde y después de meses concedidas comenzaron hoy a pagarse".

"Fueron convocadas el 28 de julio y 10 de agosto cuando tenían que ser convocadas en el mes de enero para desarrollar las actividades en plazo y justificar los gastos en el mes de octubre, pero fue precisamente el día 19 de octubre cuando reciben la comunicación de la resolución de la convocatoria y deber de formalizar el gasto, antes de 30 de octubre", han explicado.

El BNG ha insistido en que muchas de las entidades "no pudieron desarrollar la actividad por carecer de efectivo" y ha recordado que son asociaciones sin ánimo de lucro, y en la situación actual de crisis económica "no van sobrados de efectivo".

A este respecto, Conde ha indicado que en los últimos seis años se convocaron ayudas por 12,3 millones de euros, para beneficiar a alrededor de unas 80 asociaciones sin ánimo de lucro. En la convocatoria de este año se elevó el presupuesto en un 9%, hasta los 2,25 millones de euros, y se acompañó esta medida de otras como las ayudas para la digitalización y la modernización de los comercios, con cerca de 5 millones de euros; los Bonos Activa Comercio, que permitieron movilizar 25 millones de euros; o las nuevas plataformas de market place de productos agroalimentarios.

Además, este apoyo específico de la Dirección Xeral de Comercio e Consumo se suma a las ayudas del Igape y del Inega en ámbitos como el emprendimiento, la promoción económica o la eficiencia energética, además de los apoyos de los tres primeros planes de rescate de la Xunta de Galicia.