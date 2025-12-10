El BNG amenaza con abandonar el gobierno provincial si el PSOE no aparta a Tomé de sus responsabilidades políticas

LUGO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial del BNG, que gobierna en coalición con el PSOE en la Diputación de Lugo, ha emitido un comunicado en el que expresa su posición firme frente a las acusaciones de acoso sexual vertidas sobre el presidente de la entidad, José Tomé.

Así, por medio del vicepresidente de la entidad, Efrén Castro, la formación nacionalista exige al PSdeG que actúe de manera inmediata, apartando a José Tomé de sus responsabilidades políticas y llevando a cabo una investigación exhaustiva de las denuncias formuladas. De lo contrario, advierten, romperán el pacto de gobierno.

Los nacionalistas recuerdan que mantienen una política de "tolerancia cero frente a la violencia machista en todos los ámbitos" e insisten en que actuarán con firmeza, "asumiendo las consecuencias que sean necesarias". En este sentido, advierten de que, si no se produce la dimisión de José Tomé como presidente de la Diputación de Lugo, el BNG abandonará el gobierno provincial.

La formación nacionalista ha reafirmado su compromiso absoluto contra la violencia machista y ha mostrado su solidaridad con las mujeres que han presentado denuncias, con independencia de la identidad del acusado.

Además, el grupo provincial del Bloque ha transmitido su apoyo a las mujeres "que han dado el paso de denunciar", destacando la dificultad de enfrentarse a estructuras de poder que, en ocasiones, "actúan como barreras silenciosas". Asimismo, ha reclamado el máximo respeto y confidencialidad para las denunciantes y ha pedido que no se repitan filtraciones de identidad ni cuestionamientos "como los registrados recientemente".