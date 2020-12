El BNG avanza una "ofensiva institucional" para reclamar futuro para As Pontes y censura la actitud de Estado y Xunta

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, con el presidente del comité de emrpesa de Endesa As Pontes, José Luis Pico

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, con el presidente del comité de emrpesa de Endesa As Pontes, José Luis Pico - BNG

Pontón lamenta que los gobiernos "ni se molesten en coger el teléfono" a los trabajadores, que advierten que el cierre de la planta deja "sin futuro" a la comarca

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha avanzado que la formación frentista lanzará una "ofensiva institucional" para demandar soluciones de futuro para el sector afectado por el cierre de la planta de térmica de Endesa en As Pontes (A Coruña), toda vez que considera que tanto la Xunta como el Gobierno central se han desentendido del asunto una vez pasadas las elecciones autonómicas del mes de julio y, ahora, "ni cogen el teléfono" a los trabajadores.

Este viernes, Pontón ha mantenido un encuentro en las depedencias de la formación frentista en la Cámara gallega con el presidente del comité de empresa de Endesa As Pontes, José Luis Pico, quien ha alertado de la falta de respuesta por parte de los gobiernos autonómico y estatal a sus solicitudes para trasladar sus demandas.

"Exigimos a los gobiernos que miren por la gente de la comarca, que no tengamos que emigrar", ha señalado Pico, que ha advertido del "panorama muy oscuro" para la zona de influencia de la central ante la "falta de interés" de la compañía Endesa por mantener la actividad en la planta a través de fuentes de energía alternativas después de unas pruebas que han sido "opacas".

Por su parte, Pontón ha denunciado el "cambio de actitud brutal" que, dice, han protagonizado los ejecutivos respecto a la situación de la comarca tras el paso de las elecciones. "En plena campaña tuvimos un desfile de ministros y conselleiros prometiendo una solución de futura. Pasadas las elecciones, ni se molestan en coger el teléfono", ha sentenciado.

Para la líder nacionalista, las "promesas" de llevar a cabo una transición energética "justa" han quedado relegadas "en la práctica" a "una reconversión pura y dura", "una más" para la comarca de Ferrolterra a la que, según Pontón, las administraciones "están dejando caer".

Por ello, el Bloque solicitará la comparecencia del vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, para que "explique qué está haciendo" la Xunta para dar con una "alternativa industrial" que permita mantener el empleo.

Esta petición se encuadra en la "ofensiva institucional" que el BGN se ha comprometido a articular "para reclamar futuro para As Pontes", que se lleve a cabo una "transición energética justa" y que "no vuelva a darse una estocada a una comarca tan maltratada" como Ferrolterra.

PROPUESTAS

Asimismo, el BNG ha puesto sobre la mesa una serie de medidas que, a su juicio, permitirían dar futuro a los empleos que hasta ahora dependía de la central de Endesa, para la que plantea "salvar" parte de los grupos de producción con biocombustibles.

En este sentido, Pontón ha lamentado que "no se conozcan" los primeros estudios realizados para evaluar la posibilidad de estas reconversiones, al tiempo que ha propuesto que las adjudicaciones de nuevos proyectos eólicos que empleen las redes de evacuación que son propiedad del Estado estén vinculadas a "recuperar los puestos de trabajo" en la comarca.

"Lo que no se puede permitir es que una multinacional que tuvo grandes beneficicios por explotación de nuestros recursos, cierre y deje tirada una comarca. Todo eso con los gobiernos de comparsa", ha sentenciado Pontón, que también pide que los fondos de recuperación de la UE ('Next generation') se destinen a acciones en la zona de influencia de la central de Endesa en As Pontes.