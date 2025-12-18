El BNG de Barbadás exige la dimisión del alcalde y que renuncie a su acta de concejal tras la denuncia por acoso laboral

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, frente a la sede provincial del PSdeG en Ourense - EUROPAPRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El BNG de Barbadás (Ourense) ha avanzado que exigirá en la junta de portavoces de este jueves la dimisión del alcalde socialista, Xosé Carlos Valcárcel, y que renuncie a su acta de concejal tras conocerse que el PSOE recibió una denuncia por supuesto acoso laboral contra el regidor.

Según han trasladado los nacionalistas en una nota de prensa, es "evidente" que Valcárcel "intentó ocultar la denuncia por acoso sexual de una de sus concejalas", actuando, han añadido, "con permisividad ante el acosador, al que mantuvo en el gobierno durante 10 días y agradeciendo su trabajo en el ayuntamiento en el momento de su dimisión".

Por ello, el BNG local ha manifestado que considera "absolutamente inaceptable" que, "además de esta actitud encubridora", trate de "culpabilizar a la denunciante" y ejerza sobre ella "la fuerza intimidadora de su condición de alcalde".

En esta línea, los nacionalistas han defendido que Barbadás "no se merece tener un alcalde" que "se esconde detrás de una supuesta venganza interna socialista", además de "no dar explicaciones de su conducta y actuación" y que, en su opinión, "siembra cada vez más dudas en sus declaraciones públicas".

"En el BNG de Barbadás queremos mostrar nuestra solidaridad con las víctimas de cualquier tipo de acoso machista, darle nuestro apoyo y deseamos que este tipo de actitudes y comportamientos tengan consecuencias contundentes con los acosadores", ha concluido.