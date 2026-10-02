El BNG carga contra el PP "más ultra de la historia" por "dejar tirados" a miles de gallegos en materia de vivienda

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa en el Parlamento de Galicia - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha cargado contra el Partido Popular "más ultra de la historia" por su postura en relación con los decretos de vivienda que debate este viernes el Congreso de los Diputados, al anticipar que su rechazo supone "dejar tirados" a miles de gallegos con dificultades para acceder a una.

"Pese a la crisis de acceso a la vivienda, el PP de Feijóo y de Rueda van a decir no al derecho a una vivienda digna, dejando en la estacada a miles de gallegos", ha denunciado la nacionalista, para quien este es "el PP más ultra de la historia" y "cada vez más ultra".

A juicio de la líder del Bloque, el PP "no está del lado de las mayorías sociales" sino "del lado de la especulación, de los fondos buitre y de los que pretenden hacer negocio".

Frente a esto, y preguntada por un eventual adelanto electoral, ha reivindicado que su formación está "preparada" pues "trabajó siempre con las manos libres" por los intereses de Galicia. "Estamos preparados para dar más fuerza a Galicia en Madrid", ha aseverado.

En rueda de prensa, Ana Pontón se ha referido a "los miles de gallegos que no pueden acceder a una vivienda" pero también a "aquellos pequeños propietarios que tienen un piso o dos y los alquilan" para obtener unas rentas complementarias.

Del lado contrario, ha apuntado a "quien hace negocio", por "quien tiene docenas de pisos" y "los fondos buitre que acaparan cientos o miles de pisos", y ha criticado que, este segundo grupo, "cada vez que caduca un contrato lo sube un 20% y echan fuera a Maricarmen y a todas las personas que viven de un salario normal o una pensión".

En cuanto al PP, Pontón ha agregado que "promovió" el rescate bancario "al tiempo que esa banca se quedaba con los pisos que la gente no podía pagar y que luego vendieron a precio de saldo a fondos buitre".

A su juicio, el PP en Galicia "tiene una responsabilidad directa en la situación", ya que "si hoy se está con los precios descontrolados es porque el PP en 17 años dinamitó la política social de vivienda" y "no quiso construir". En medio de esta crisis, advierte, "lo único que ofrece es propaganda", por el anuncio de 1.800 viviendas en alquiler este mismo año, "que no están en ninguna parte".

A mayores, ha recriminado otras cuestiones como su "boicot" a las zonas tensionadas y que "se permite el lujo de tener miles de viviendas ilegales en los registros de vivienda turística".

"Ese es el PP que hoy va a votar en contra de dar un pequeño respiro a las familias, a la gente trabajadora y a los jóvenes", ha resumido la portavoz nacional.

A continuación, ha afirmado que hay anuncios en plataformas web como Idealista que ofrecen "habitaciones a 700 euros el mes" en la comunidad gallega. "En qué momento consideramos que esto es normal y que se puede sostener sin tomar medidas?", se ha preguntado.

"UN PRIMER PASO"

Por último, ha insistido en que el PP va a votar "en contra de dos decretos que apenas aportaban un pequeño respiro a familias y jóvenes", dos textos que el Bloque considera "poco ambiciosos" pero que apoya como "un primer paso", aunque "totalmente insuficiente".

Por su parte, reclama "medidas valientes y decididas" e "ir más allá", con límites a los precios del alquiler y "medidas eficaces" para garantizar el derecho a la vivienda.

En cuanto a la presión social en las calles, ha instado a que "continúe" esa movilización y ha llamado a "darle más fuerza", para favorecer que se adopten medidas.