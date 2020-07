El BNG celebrará un Día da Patria "descentralizado", con actos en todas las ciudades que conectarán con Santiago

Una "marcha controlada" de hasta 1.000 personas partirá desde la Alameda compostelana hasta Praza da Quintana, donde intervendrá Ana Pontón

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El BNG festejará este sábado un 25 de julio "especial" por las circunstancias de la pandemia de la COVID-19, lo que conllevará que las celebraciones sean "descentralizadas" con diferentes actos en las siete ciudades gallegas. El evento central volverá a celebrarse en la Praza da Quintana de Santiago con un aforo máximo de 1.000 personas, desde donde se conectará en directo con los del resto de urbes.

Así lo ha explicado este martes el secretario de Comunicación del Bloque, Xavier Campos, en una rueda de prensa donde ha destacado que "por primera vez" el Día da Patria, o Día de Galicia, será "expansivo y descentralizado", tal y como lo ha definido.

En concreto, la jornada comenzará con "una marcha controlada" que partirá a las 12,00 del mediodía en la Alameda compostelana con entre 800 y 1.000 personas --en lugar de las multitudinarias manifestaciones de colectivos nacionalistas que solían protagonizar este día--, el máximo permitido en eventos al aire libre. De hecho, serán las mismas que posteriormente participarán en el acto en Quintana.

Una vez en este "emblemático" espacio del casco histórico, cada uno de los asistentes tendrá su asiento asignado para escuchar la intervención de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, junto al secretario xeral de Galiza Nova, Paulo Ríos.

UN DÍA DA PATRIA "DESCENTRALIZADO"

La principal novedad del 25 de julio de este año, según ha explicado el responsable de Comunicación del Bloque, es que los actos en las diferentes localidades van a conectar en directo con el de Praza da Quintana.

Esta "descentralización" tiene el objetivo de "congregar a miles de personas" pero desde diferentes puntos de la Comunidad, a las que se sumarán las que accedan a los 'streaming' que prepara el partido a través de redes sociales.

Todos estos eventos del Día de Galicia tendrán limitación de aforo, controles de acceso y restricciones de seguridad, como será el uso de mascarilla --ya obligatorio en todo momento en Galicia--. "A nivel de organización, es un Día da Patria absolutamente condicionado por el escenario coronavirus", ha resumido.

De forma paralela al acto en Quintana --en el que participará Ana Pontón--, el que acogerá cada ciudad contará con la intervención de "referentes locales del BNG", además de los 19 diputados autonómicos logrados en las ya históricas elecciones del pasado 12 de julio. Y es que, en palabras del secretario de Comunicación, en estos festejos se respirará un ambiente "poselectoral": "Es innegable que tendrán este año un aspecto especialmente festivo".

LEMA: 'CONSTRUÍNDO UNHA NOVA GALIZA'

De hecho, el propio lema de la formación para el Día da Patria, 'Construíndo unha nova Galiza', pretende dar continuidad al de la campaña del 12J --'Unha nova Galiza'--. "Transmitimos, fundamentalmente, que para nosotros el 12 de julio no acabó nada, sino que fue un paso muy importante dentro de un proceso de avance", ha abordado.

Además, ha asegurado que este 25 de julio será "inclusivo", puesto que estará dirigido "a todos los gallegos, en su diversidad y pluralidad, sean o no nacionalistas, votasen o no por el BNG". "No queremos que sea únicamente una celebración de los hombres y mujeres del BNG y que se sienten nacionalistas. Es un día que concebimos como el día de la nación que compartimos", ha incidido.

Por eso, cada uno de los actos demostrarán "inclusividad" con la invitación a representantes del tejido social, cultural y vecinal del entorno de las ciudades y las comarcas.

Asimismo, a través de su militancia, el Bloque tiene previsto dar "visibilidad" a la bandera gallega en los balcones a través de un "reparto masivo" por toda Galicia.

VISITA DE FELIPE VI

Por otra parte, preguntado en la rueda de prensa sobre la visita del rey Felipe VI a Santiago con motivo de la Ofrenda al Apóstol, prevista también para este sábado, Xavier Campos ha apuntado que la monarquía tiene ahora "un serio problema de legitimidad" y de "credibilidad" no solo en Galicia, "sino en el conjunto del Estado", debido a las informaciones que publican diversos medios de comunicación sobre la supuesta fortuna del rey emérito Juan Carlos I.

En este sentido, Campos ha recordado que "no es la primera vez que la Casa Real asiste al 25 de julio" ni a la Ofrenda al Apóstol, pero ha reconocido que el contexto en el que se produce esta visita es "un momento de crisis de imagen y de la figura de la monarquía".

Así, tampoco ha dejado pasar por alto que el BNG es "una fuerza política nacionalista republicana", por lo que no tiene "mucho más que decir" al respecto.