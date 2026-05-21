El BNG condena el "acto de piratería ilegal" de Israel contra la Global Sumud Flotilla, interceptada esta semana

Archivo - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en el Consello Nacional, a 24 de enero de 2025. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Executiva Nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha condenado el "acto de piratería internacional ilegal" cometido por Israel contra la Global Sumud Flotilla, la embarcación humanitaria que fue interceptada en aguas internacionales esta semana, cuando se dirigía a Gaza.

"Esta intercepción es contraria a los tratados internacionales y cualquier ataque constituye un crimen de guerra y un ataque contra la soberanía del estado del pabellón de los barcos", ha censurado, a través de un comunicado emitido este jueves.

En este sentido, el BNG ha expresado su "más rotunda condena por el asalto y secuestro a las personas activistas", entre las que se encuentran siete activistas gallegas, que ya han sido liberadas por Israel y esta tarde serán deportadas a Turquía junto al total de las que fueron retenidas.

La formación ha transmitido su "solidaridad" tanto al conjunto de personas secuestradas y a sus familias como al resto de tripulaciones que "están en la singladura y pueden ser objeto de interceptación, asalto y secuestro inmediato". "El BNG no va a quedar callado ante esta nueva agresión del Estado sionista. No podemos seguir permitiendo la impunidad de Israel", ha criticado.

"RESPUESTA INMEDIATA Y CONTUNDENTE"

Del mismo modo, ha exigido a los Gobiernos gallego y español y a la Unión Europea (UE) "una respuesta inmediata y contundente" frente a este nuevo ataque "a una misión humanitaria de denuncia del genocidio y de la ocupación de Israel en Palestina".

Dado que, en sus palabras, se trata de "un secuestro ilegal en aguas internacionales que vulnera el Derecho Internacional", la formación exige al Gobierno español y a la UE "protección diplomática, asistencia y protección" para que las activistas gallegas de la Global Sumud Flotilla "vuelvan a Galicia lo antes posible".

Además, el BNG recuerda que ha reclamado, a través de varias gestiones diplomáticas e iniciativas urgentes, que se activen "todas las medidas políticas y diplomáticas contra Israel", incluida la ruptura de relaciones; la suspensión del Acuerdo de Asociación EU-Israel, y que "lleve a la cúpula del Gobierno sionista ante la Corte Penal Internacional".