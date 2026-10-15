El BNG cuestiona la prioridad de gastar 107 millones para que Vigo acoja el Mundial y pide conocer el impacto económico

Xabier Pérez Igrexas. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG de Vigo ha cuestionado que sea prioritario gastar más de 107 millones de euros para que la ciudad acoja alguno de los partidos del Mundial de Fútbol 2030, solicitando a su vez un estudio independiente del impacto económico que tendría para la urbe.

Así lo ha señalado el portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, en una rueda de prensa este jueves, después de que el alcalde, Abel Caballero, enviase ayer miércoles un audio grabado a los medios de comunicación asegurando que será necesaria una inversión de 107,5 millones para que Vigo desarrolle las infraestructuras necesarias para ser sede del Mundial. Sin embargo, el regidor no enseñó la documentación al respecto.

Para Igrexas, esta "importante" decisión, no se puede tomar de forma "impulsiva y caprichosa", solicitando que se ponga en marcha también una comisión de estudio con todos los grupos municipales. Además, también solicita que la decisión se someta a la opinión de la ciudadanía.

"Los vigueses tienen derecho a saber en qué va a mejorar la ciudad y su calidad de vida enterrando 107 millones en hormigón", ha reivindicado, recordando que este dinero se sumaría a los ya 60 millones invertidos en la reforma previa de Balaídos.

Tras comparar esta reforma del campo de fútbol con la Ciudad de la Cultura, desde el Bloque han vuelto a criticar que Abel Caballero pretenda "despachar una movilización enorme de dinero público con declaraciones y alguna infografía", pero sin mostrar "ni un solo plan o proyecto concreto". "Todo pura propaganda", ha lamentado.

DIPUTACIÓN

Precisamente en esta línea ha hablado la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, quien ha reiterado el apoyo a que Vigo sea sede del Mundial, pero ha pedido al Ayuntamiento que remita con urgencia la documentación completa sobre las inversiones necesarias.

Ella ha insistido en que la candidatura necesita avanzar "con rapidez y coordinación", ya que los plazos para convencer a la FIFA apremian, ha dicho. Por ello, considera "imprescindible" que la Diputación disponga de la información detallada sobre las inversiones necesarias para abrir el expediente correspondiente e iniciar la tramitación.

Sánchez ha aclarado que la Diputación todavía no recibió ninguna comunicación por parte del Ayuntamiento sobre los costes anunciados este miércoles, pidiendo al gobierno local que indique también desde cuándo dispone de los importes revelados, que suponen cuantías "muy relevantes" en términos presupuestarios.