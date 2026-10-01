El BNG defiende las acampadas por la vivienda e insta a la Xunta a "escuchar" y a "ejercer sus competencias"

Varias personas durante una acampada por la vivienda, en la Praza do Obradoiro, a 1 de octubre de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria del BNG Olalla Rodil ha defendido la acampada por la vivienda iniciada durante la pasada noche en la Praza do Obradoiro, en Santiago, reivindicando "el derecho de manifestación y el derecho de concentración de la ciudadanía" y ha instado al PP y a la Xunta a "escuchar" y a "ejercer sus competencias" en esta materia.

Además, la diputada del Bloque ha puesto en valor el papel que juegan los movimientos sociales, "que consiguieron en las últimas semanas poner en el centro del debate política" el derecho a una vivienda digna.

En este contexto, ha pedido al Gobierno autonómico que "escuche lo que están diciéndole los gallegos" que, ha añadido, "están exigiéndole que ejerza las competencias que tiene la Xunta en materia de vivienda y que se ponga a trabajar en la defensa de este derecho fundamental".

"Puede hacerlo, tiene las competencias para poder hacerlo, no solo construyendo nueva vivienda, sino declarando zonas tensionadas todos aquellos ayuntamientos que cumplan con requisitos legales para poder ser declarados como tal, para ponerle freno a este precio disparatado de los alquileres, y también que se ponga a trabajar en la movilización de vivienda vacía", ha subrayado.

Del mismo modo, Rodil ha lamentado que durante los 17 años de gobiernos del PP en Galicia, los populares han sido "parte del problema, en lugar de ser parte de la solución".

Por todo ello, la nacionalista ha asegurado que es "responsabilidad" de las políticas del PP en la Xunta que "hoy ese derecho fundamental a una vivienda digna sea más un bien de especulación y uno de los principales factores de exclusión social".