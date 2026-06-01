El BNG defiende que el acuerdo del traspaso de la AP-9 "respeta la voluntad" del Parlamento y acusa al PP de "tramposo"

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, en rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria del BNG Olalla Rodil ha defendido que el acuerdo para la transferencia de la AP-9 a Galicia "respeta la voluntad" de la Cámara gallega y ha acusado al PP de ser "tramposo" y de "boicotear" el traspaso.

"No es una cláusula trampa, el que es tramposo es el PP, que lleva boicoteando la transferencia más de una década. No tiene argumentos y usa la mentira", ha reprochado la nacionalista en una rueda de prensa en la que ha subrayado que el texto acordado recoge que "en el caso de que el debate judicial anule la prórroga de 25 años concedida en el año 2000 será el Gobierno español quien asuma los costes económicos derivados de esa decisión".

Así, tras insistir en que el acuerdo, al que solo votaron en contra PP y Vox, "respeta la voluntad emanada del Parlamento y el autogobierno" de Galicia, ha recordado que "debe concretarse en la negociación bilateral entre Xunta y Estado" donde "pueden darse más pasos adelante". "¿Quiere más el PP? Que haga su trabajo, que negocie más en la Comisión mixta de transferencias", ha remarcado Rodil.

En este contexto, la diputada del Bloque ha avanzado que los nacionalistas han registrado una proposición no de ley para que la Cámara se posicione y apoye el acuerdo de la pasada semana en la ponencia del Congreso sobre esta infraestructura.

En esta línea, ha manifestado que el texto recoge la transferencia a Galicia de la autopista y "la obligación del Gobierno español de asumir las cargas económicas que deriven de las decisiones adoptadas por la Administración General del Estado a lo largo de los años en que el Estado fue el titular".

Además, ha expuesto que la concesión fue "prorrogada ilegalmente por el Gobierno del PP presidido por Aznar" y que "fue declarada ilegal por la Unión Europea". "Si no fuese por esa ampliación, hoy los gallegos no estaríamos pagando los peajes abusivos en esta infraestructura", ha enfatizado.

En este sentido, ha lamentado que "el único que parece que no se alegre" del acuerdo "histórico" es "el PP" que, a su juicio, "está muy enfurruñado desde el minuto 0" y "nunca quiso la transferencia de la AP-9".

"Lleva una década poniendo palos en las ruedas para impedir que la autovía sea transferida a nuestro país. Primero bloquearon la ley de transferencia y ahora la boicotean votando en contra de la ponencia y utilizando a la Xunta para impedir una AP-9 gallega y libre de peajes. Una traición a Galicia y a los intereses de los gallegos", ha censurado.

PSDEG PIDE EXPLICACIONES AL PP

Por su parte, la portavoz de Industria del Grupo Socialista, Patricia Iglesias, ha sostenido que "la pelota está en el tejado del PP" que, en su opinión, "deberá explicar por qué está en contra de la transferencia".

A preguntas de los medios sobre las declaraciones de la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en una entrevista este domingo en la Cadena Ser en la que rechazaba el pacto y apuntaba a una "cláusula trampa", la parlamentaria del PSdeG ha pedido explicaciones a los populares de "por qué voto en contra y por qué votó con Vox".

A este respecto, Iglesias ha reivindicado que el Partido Socialista fue "quien puso en marcha las bonificaciones" e impulsó "la ponencia en el Congreso".

"Hablamos de la AP-9 como si el PP fuese la víctima. Fue el gobierno de Aznar el que amplió esa concesión, regalando décadas de peajes a la concesionaria, una empresa privada. Todo lo que vino después es consecuencia de esa chapuza absoluta del Gobierno de Aznar", ha aseverado.

En todo caso, ha señalado que ahora el acuerdo se debatirá en la Comisión de transportes y, a continuación, "habrá la Comisión mixta de transferencias".