El BNG denuncia "falta de planificación" del Sergas ante el "pico de la gripe": "Llegan tarde y activan pocos recursos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidade del BNG, Montse Prado, ha denunciado la falta de planificación del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para hacer frente al incremento en estas fechas de los casos de gripe y otras enfermedades respiratorias. "Siempre llegan tarde, planifican mal y activan pocos recursos de refuerzo", criticó.

Tal y como ha advertido el BNG en una nota de prensa, "aún no se llegó al pico" de la gripe y de las infecciones respiratorias y la situación de los centros de salud es "más que preocupante".

Prado ha insistido en que Sanidade "no puede esperar" a que el problema derivado de la gripe llegue a su punto máximo para abrir camas y dotar a los centros del refuerzo de personal "necesario" en todas sus categorías.

Por eso, el BNG ha reclamado al Sergas que "abra las plantas y las camas cerradas", así como a las bloqueadas en los centros hospitalarios de la red pública de Galicia.

Además, ha indicado que es "necesario" tener operativos "de inmediato y los refuerzos de personal" y dimensionar los cuadros de personal con el número de profesionales precisos para prestar "un buen servicio y una buena calidad asistencial" de manera permanente.

La diputada nacionalista ha advertido de que la situación "bajo mínimos" en la que se encuentra la Atención Primaria está provocando que cada día "sea más difícil obtener cita con el médico o médica de cabecera".

"Cada día son más los centros los que ya no quedan huecos para diciembre e incluso para enero", ha criticado, afeando a los responsables del Gobierno del PP que intenten normalizar las esperas cada vez más largas, de hasta tres semanas, "consecuencia de una política sanitaria en la que no se planifica y se escatima en personal y presupuesto".

Así, ha señalado que la "falta de medios" en situaciones como la actual hace que "todo salte por los aires". Los problemas para recibir asistencia en la Atención Primaria hace, explica, que muchas personas pacientes acudan a los servicios de urgencias, "saturando también los PAC y las Urgencias hospitalarias".

"Estamos viendo urgencias con pacientes en los pasillos, incluidos enfermos con problemas de salud mental que precisan vigilancia constante, y hay pacientes que tienen que esperar varios días para ser ingresados en planta", ha subrayado Prado.

Con todo, ha enfatizado que es "imprescindible" la planificación y la programación, y tener todos los recursos "preparados y totalmente operativos sin esperar a que se produzca el problema", ya que esperar a que el "sistema este saturado para tomar medidas es una irresponsabilidad que pone en riesgo la salud de los gallegos".