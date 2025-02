El BNG denuncia que hay "un acuerdo secreto" entre la Xunta y Altri, y el PSdeG exige a Rueda "transparencia y rigor"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha denunciado que existe un "acuerdo secreto" entre la Xunta de Galicia y Altri firmado en septiembre de 2021 para la puesta en marcha del proyecto de Palas de Rei (Lugo), mientras que el PSdeG ha exigido al Gobierno gallego toda la "transparencia y el rigor" en este proyecto.

En la rueda de prensa posterior a la Xunta de Portavoces de la Cámara gallega, el diputado del BNG Luís Bará ha asegurado que su formación tiene "constancia" de que hay este "acuerdo secreto" firmado "a través de un documento oculto" que se llama "memorando de entendimiento entre Altri y la Sociedad Impulsa", en la que la Xunta tiene participación mayoritaria y en la que, según ha señalado, tiene presencia Abanca.

Luís Bará ha sostenido que "ahí se fraguó un acuerdo político" para implantar Altri en Galicia y que "todo lo que vino después" estaba ya "atado y bien atado". "Es decir, todo lo demás está amañado y con todo tipo de irregularidades para un final que va a ser la aprobación del proyecto, la autorización ambiental integrada y la declaración de impacto ambiental favorable", ha sostenido.

El parlamentario nacionalista ha considerado que este pacto entre la Xunta y Altri tiene "dos objetivos estratégicos principales": "la implantación del proyecto industrial en A Ulloa con todas las bendiciones de la Xunta y del PP y, la segunda, es garantizar el abastecimiento de eucalipto en Galicia después de la moratoria establecida en Portugal hasta 2030", ha dicho.

Por ello, conforme ha señalado, es "tan importante la ampliación de la moratoria en Galicia". "Corremos el riesgo de sufrir una devastadora segunda ola eucaliptizadora", ha manifestado para señalar que, en todo este proceso, consideran que "tuvieron una participación fundamental las puertas giratorias del PP, representadas en la alianza entre Altri y Greenalia por dos personas claves como los exconselleiros Beatriz Mato y Antonio Couceiro".

"Por tanto, denunciamos el papel de Alfonso Rueda como delegado de Altri en el Consello de la Xunta y denunciamos el papel de la Xunta como gestoría al servicio de las grandes empresas que pretenden expoliar los recursos de nuestro país", ha denunciado.

Bará, además, ha señalado que la líder del BNG, Ana Pontón, preguntará sobre este asunto a Rueda en el próximo pleno, después de que "el PP vetase la comparecencia" del presidente de la Xunta sobre este asunto.

EL PSdeG RECLAMA TRANSPARENCIA

Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Elena Espinosa, ha exigido "toda la transparencia y rigor" a la Xunta de Galicia en este asunto, al considerar que se trata de un "tema muy serio".

Tras recordar que su formación siempre defendió que este proyecto tenía que tener "viabilidad económica, social y medioambiental", ha sostenido que lo que su formación "sabe de ese informe" es lo que "publicaron los medios". "Esperaremos a tener acceso a él para pode valorarlo con detalle", ha trasladado.

"Con el proyecto de Altri ya vimos como actuó el PP desde el primer momento. Primero lo vendieron como un superproyecto ecológico y estratégico, después resultó que era una celulosa. Primero prometían miles de puestos de trabajo, después ya ni unos cientos. Y para terminar, seguimos sin saber si la empresa es viable sin dinero público", ha sostenido la socialista.

Elena Espinosa ha subrayado que su formación exige "transparencia y rigor". "Pero queda claro que de la primera nada y de lo segundo, más bien poco", ha denunciado.

RESPUESTA DEL PP

Enfrente y preguntado por las críticas de la oposición, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha subrayado que el proyecto de Altri "necesita más de 30 informes de distintas administraciones" y que a la Xunta le corresponden "27 de los cuales 24 ya están elaborados".

"¿El resto de administraciones qué están haciendo o a qué están esperando?", ha preguntado Pazos, que ha dicho que "la Xunta está haciendo sus deberes" y que "Altri será posible o no, en virtud de cuál sea el resultado colectivo de esos informes".

Pazos que ha insistido en que la Xunta "está haciendo su trabajo" y que "tal vez otras administraciones, como el Gobierno del Estado" se tienen que pronunciar sobre su análisis de la viabilidad de Altri. "Me llama la atención que se ponga el foco sobre la administración que está cumpliendo sus obligaciones y, en cambio, no se diga nada sobre las que lo están demorando", ha apuntado.

"Altri se instará si cumple todos los parámetros que se le exigen", ha incidido en una intervención en la que, además, preguntado sobre la crítica del BNG por el "veto" a la comparecida de Rueda sobre este tema, Pazos ha asegurado "no entender" porque cuando se toman las decisiones que "comparte el Bloque" son decisiones que "se votan" y, cuando son decisiones que no comparte el BNG "son decisiones que se vetan".

"Es una manera muy particular de entender la política", ha dicho para considerar que "es curioso que se pida la comparecencia del presidente para informar de un informe que no está finalizado". "No tiene ningún sentido", ha afirmado.

"Que se tranquilice el BNG, que el Gobierno gallego en este ámbito va a actuar con luz, taquígrafos y cumpliendo la normativa, como pasa siempre que gobierna el PP. Otra cosa es lo preocupante que resulta que haya un partido, el BNG, que crea que puede imponer sus preferencias partidistas o personales sobre las consideraciones técnicas y el cumplimiento de la ley que deben evaluar los técnicos", ha afirmado.

Además, tras denunciar el "acuerdo secreto" el BNG, Pazos ha sostenido que "debe ser el secreto peor guardado de Galicia" si lo sabe el Bloque y ha añadido que "pidió una información y se le respondió que está sujeta a confidencialidad" como "es normal" en procesos industriales. "A partir de ahí, las fabulaciones del señor Bará y el BNG, se las dejo al señor Bará y el BNG", ha afirmado para cargar contra las "trolas" de los nacionalista contra los proyectos industriales.

"Todavía estoy esperando a que el BNG me diga cual es el proyecto industrial que apoya, en cualquier sitio de Galicia", ha afirmado.