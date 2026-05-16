BNG denuncia que Rueda "intenta tapar con kilos de propaganda" su "incompetencia" para resolver los problemas de Galicia

Archivo - La viceportavoz parlamentaria del BNG Olalla Rodil en rueda de prensa. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha asegurado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con su acto de este sábado, "intenta tapar con kilos y kilos de propaganda su incompetencia para resolver los problemas de los gallegos", haciendo referencia a la sanidad, el derecho a la vivienda o el "expolio" de recursos naturales.

En una nota de prensa, la diputada nacionalista ha cargado contra el Gobierno gallego, que este sábado celebra en Vigo un acto que lleva por titulo 'Galiza goberna', afirmando que se trata de "propaganda".

Así, Rodil ha señalado a los "recortes del PP" como causa de que haya que esperar "15 o más días" por una cita en el médico de cabecera, o que los niños de este país no tengan la atención "que merecen y necesitan". Además, ha lamentado que en 120 municipios no hay pediatra y que en otros 96 solo hay esta especialidad unas pocas horas algún día de la semana.

En este sentido, Rodil ha asegurado que Rueda consiguió "poner de acuerdo a todo el mundo en lo mal que está la sanidad pública gallega, refiriéndose al comunicado conjunto presentado por jefes de urgencias de Galicia, en el que denuncian "falta de personal y de recursos para garantizar la asistencia sanitaria".

También, la número dos del Bloque ha acusado al PP de convertir el derecho a un techo digno en un "privilegio", con alquileres cada vez más caros y más de 32 mil personas esperando por una vivienda pública en el registro de demandantes.

"¿Y que hace ahora? Inundarnos de propaganda con anuncios de miles de viviendas públicas pero la realidad, con los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) en la mano, es que a día de hoy solo hay 485 viviendas empezadas", ha recalcado.

En materia medioambiental, Olalla Rodil ha cargado contra el PP por actuar como "caballo de Troya del lobby eléctrico y minero", mediante el "boom eólico, el proyecto Altri o la venta de recursos naturales a precio de saldo".

Además, ha criticado que el Ejecutivo autonómico anuncie ahora que van a "resucitar" las minas de Corcoesto, San Finx y Santa Comba, después de que fuesen "ampliamente rechazadas socialmente por los enormes prejuicios ambientales y sociales que supondrían".

"Rueda y el PP no van a tapar, por muchos kilos de propaganda que usen, su verdadera cara: la del desmantelamiento de los servicios públicos, el recorte de derechos y el expolio de la riqueza de este País", ha concluido.