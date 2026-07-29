El BNG emprende acciones legales contra el portavoz del PSOE de Muxía por "actitudes machistas" y "agresiones verbales"

La secretaria de Organización del BNG, Lucía López, junto a la portavoz del Bloque en Muxía, Mercé Barrientos, y otros miembros de la formación. Sede nacional del BNG. Santiago de Compostela. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del BNG, Lucía López, ha anunciado este miércoles que emprenderán acciones legales contra el portavoz del PSOE en la localidad coruñesa de Muxía, Iago Toba, por "agresiones verbales, ataques personales" y "actitudes machistas" hacia la portavoz del Bloque en el municipio, Mercé Barrientos.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por la edil nacionalista, López ha asegurado que denuncian una situación que "lleva demasiado tiempo produciéndose" y que consideran "absolutamente incompatible con el ejercicio responsable de un cargo público".

Así, tal y como ha expuesto, no se trata de un hecho "aislado", sino de un comportamiento "reiterado" y que responde a "una forma de hacer política basada en el insulto y en la falta absoluta de respeto institucional".

"Este tipo de actitudes tienen una clara dimensión machista que no podemos ni vamos a callar", ha reprochado la responsable de Organización, que ha insistido en que "no es admisible usar el insulto como herramienta de confrontación política".

Por todo ello, Lucía López ha avanzado que han decidido presentar una demanda judicial contra el portavoz socialista en Muxía, porque, ha añadido, "en política no todo vale".

"Queremos expresar nuestro apoyo a la portavoz. No está sola, cuenta con el respaldo de todo el BNG y de todas las personas que creemos en una política basada en el respeto, la igualdad y la defensa de las ideas, no basada en ataques personales", ha reivindicado.

"NO ES ADMISIBLE"

Por su parte, la portavoz del Bloque en Muxía ha insistido en que no es "admisible" aceptar actitudes "propias del machismo más rancio de la ultraderecha", además, ha apuntado, "por parte de representantes que se consideran progresistas y feministas".

"Me parece peligroso. Yo denuncié estas actitudes, los insultos reiterados, pero lo que no recogen las actas son las risitas, los gestos agresivos, el tono, la reiteraron de los insultos... Se me llamo cínica y rastrera; se me dijeron cosas que considero inaceptables en el ámbito de la política", ha lamentado Mercé Barrientos.

En este contexto, la nacionalista ha subrayado que no consentirá que "siga sucediendo" y ha insistido en que los términos con los que Santiago Toba se refiere a ella son "absolutamente inaceptables".

"Denuncio esto por mí, por mi familia y por todas las mujeres, de mi partido y de todos. No nos van a expulsar de la política", ha aseverado en una rueda de prensa en la sede nacional del BNG.

PSDEG, "CÓMPLICES"

Asimismo, la secretaria de Organización ha apelado a la dirección del PSdeG-PSOE, de quien espera que "asuma su responsabilidad" porque, ha subrayado, "el silencio ante comportamientos incompatibles con la ejemplaridad que se debe dar de un represente público los convierte en cómplices".

También ha afirmado Mercé Barrientos que desde la formación intentaron "tener interlocutores" pero "las cosas no han mejorado, sino que se agravan".

En concreto, según ha detallado Lucía López, el BNG ya trasladó al PSdeG esta situación cuando el portavoz socialista era alcalde, ya que Toba fue desbancado de la Alcaldía en 2024 con una moción de censura presentada por Independientes por Muxía, el PP y el BNG.