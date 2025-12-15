El BNG ensalza una "marea de amor y dignidad" contra Altri" y pide al PP "abandonar" los ataques a quien se manifiesta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha calificado la multitudinaria manifestación contra Altri de este domingo en Santiago como "una marea de amor y de dignidad" a Galicia y ha pedido al PPdeG que "abandone" la política de "atacar" a quien libremente se manifiesta.

Así lo ha declarado este lunes tras un acto en Santiago, donde ha instado al Ejecutivo gallego a "escuchar" lo que pide los ciudadanos y a "rectificar".

"El gobierno de Alfonso Rueda debe de abandonar la política de propaganda y la de atacar a quien libremente se manifiesta defendiendo el futuro de Galicia frente a la hipoteca que supondría instalar una macrocelulosa en el corazón de Galicia", ha incidido Pontón.

En este contexto, ha pedido al Ejecutivo autonómico que "abandone la soberbia", que "escuche" lo que defienden los ciudadanos y que "deseche" un proyecto que significa "una hipoteca, no solo para la comarca de A Ulloa, sino también para la ría de Arousa".

"Fue un día para sentir un tremendo orgullo e ilusión de ver un país que se levanta para defender su futuro, que demuestra su amor por nuestra tierra, por el medio ambiente y que reclama que el futuro no pase por el pasado industrial de las macrocelulosas que es lo que nos quiere imponer el gobierno del PP", ha zanjado Pontón.

GORETTI SANMARTÍN: "UNA MANIFESTACIÓN MUY IMPORTANTE"

Previamente, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, consultada por los medios en una rueda de prensa, ha calificado la movilización como "muy importante" en la que los ciudadanos volvieron a decir "una y otra vez Altri no".

"Este es un proyecto que atenta contra el medio ambiente, contra el desarrollo territorial de una parte relevante del país y que puede tener consecuencias dramáticas para el conjunto de la población", ha incidido.

En este sentido, ha indicado que la Xunta "debería tomar buena nota" de que haya "tal cantidad de personas en distintos lugares diciendo que no quieren lo que significa Altri como proyecto" en Galicia.

Así, ha asegurado que todo el dinero que se pensaba invertir ahí puede servir para hacer un "desarrollo territorial y rural de forma efectiva". "Creo que fue un éxito de movilización, un éxito masivo rotundo que la Xunta de Galicia debería escuchar", ha concluido.