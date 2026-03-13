El BNG espera que el Gobierno transfiera a Galicia el Pazo de Meirás: "Es del pueblo gallego"

Archivo - El diputado del BNG Néstor Rego interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 10 de febrero de 2026, en Madrid. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que el Pazo de Meirás pertenece al Estado y cree que ahora es momento de que el Gobierno "proceda a la transferencia de ese bien" a Galicia para "poder utilizarlo como centro vinculado a la recuperación de la memoria histórica del país".

"Si el PP no tiene interés, habrá próximamente un Gobierno gallego que lo va a hacer", ha aseverado a preguntas de los medios este viernes en una rueda de prensa en Santiago.

Así, Rego ha expuesto que en la sentencia del Supremo hay "un elemento positivo y otro negativo". A favor, "que se confirme que el Pazo de Meirás fue robado por Franco". "Es una noticia positiva que confirma que teníamos razón los que durante mucho tiempo peleamos para que este patrimonio fuese devuelto a la sociedad gallega", ha festejado.

Por el contrario, ha lamentado que haya que indemnizar a los herederos de Franco, una circunstancia que, en su opinión, "tiene responsabilidades políticas", apuntando al expresidente de la Xunta y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"En su día encargó un informe que recogía esto y que fue utilizado para establecer esta sentencia. Hay una responsabilidad muy directa del PP, que nunca se preocupó porque los Franco devolviesen lo robado", ha criticado.