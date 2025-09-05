El BNG insiste en que la condonación de deuda servirá para "liberar recursos" y dedicarlos al gasto social

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se reúne con representantes sindicales de la educación. - BNG

Pontón, tras reunirse con representantes de sindicatos educativos, propone reducir ratios y recuperar la gratuidad total de los libros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha insistido este viernes en que la condonación de parte de la deuda de Galicia por parte del Gobierno central servirá para "liberar recursos" que luego la Xunta puede dedicar a gasto social.

Así ha respondido la dirigente nacionalista al ser preguntada en rueda de prensa sobre la imposibilidad de invertir estas cuantías --en el caso de Galicia, tiene una deuda de 4.000 millones de euros "que el PP creó mientras recortaba"-- en servicios.

Pontón ha negado que esto sea así "leyendo el contenido del anteproyecto y viendo la legislación en reglas de gasto". En todo caso, ha insistido en que es "un anteproyecto" y que el Bloque trabajará por mejorar para que Galicia "se beneficie" de esta medida igual que otras autonomías.

"No solo vamos a pagar menos juros, es que se amortiza también el capital de esa deuda. Por lo tanto, en el momento en que se amortizan 4.000 millones de euros, tenemos una liberación de recursos que la Xunta estaba utilizando para pagar amortización de deuda", ha explicado.

PROPUESTAS EDUCATIVAS DEL BNG

La líder del BNG ha ofrecido una rueda de prensa tras mantener un encuentro con representantes sindicales de la educación pública en vísperas del arranque del curso escolar 2025/26 este lunes.

Tras esta reunión, Pontón ha presentado algunas propuestas para garantizar una enseñanza pública de "atención en igualdad" pese a "los recortes y el racaneo del PP" durante 16 años desde la Xunta. Según sus cifras, Galicia fue la autonomía que "más subió el gasto en conciertos educativos" entre 2019 y 2023, con un 26 por ciento.

Asimismo, ha censurado las instrucciones promovidas por la Xunta para el curso que arranca el lunes, en las que impone una "neutralidad ideológica" en los centros que demuestra la "deriva reaccionaria y ultra del PP" al buscar la "censura".

Frente a estas políticas, la portavoz nacional del BNG ha propuesto medidas como "aprovechar la bajada de la natalidad para reducir ratios" hasta los 15 niños por clase en Educación Infantil, 20 en Primaria y ESO, y 25 en Bachillerato.

También ha sugerido un aumento de profesores en los colegios, cuyo número es ahora "inferior al de hace 16 años", así como incrementar servicios de conciliación --el comedor y madrugadores, entre otros-- y recuperar la gratuidad universal de los libros de texto.

No en vano, Pontón ha señalado que "muchas de estas medidas" podrían estar ya implantadas si la Xunta "tuviera visión de país" y aceptara la condonación de la deuda por parte del Estado. Pero Rueda "prefiere seguir las directrices de 'Génova'", ha remachado.

EL PP DEFIENDE LA GESTIÓN EDUCATIVA

Posteriormente, en otra rueda de prensa, el portavoz del PP en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, ha desechado las críticas del BNG y ha afirmado que la enseñanza pública gallega "está viviendo uno de sus mejores momentos" y ha negado los recortes: "Las matemáticas son irrefutables".

Asimismo, Pazos ha pedido tanto a nacionalistas como socialistas que "dejen de mentir" cuando afirman que esta medida supondrá que la Xunta tendrá "más dinero para invertir en gasto social".

"Solo responde a los compromisos asumidos con el independentismo catalán para conseguir su apoyo en la investidura", ha advertido, para seguidamente demandar al BNG que "deje de ser el tonto útil" del independentismo catalán.