El BNG insta a Rueda a reclamar las transferencias pendientes y exige que deje de "subordinar sus políticas a Génova"

Archivo - El portavoz de Xustiza e Deportes del Grupo del BNG, Iago Tabarés, en rueda de prensa en el Parlamento. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia del BNG en el Parlamento, Iago Tabarés, ha comparecido este lunes en el Parlamento gallego para instar a la Xunta de Galicia y al presidente Alfonso Rueda a negociar las transferencias pendientes y más autogobierno, "pensando en los intereses de los gallegos y no del PP".

En esta línea, ha reclamado al líder del Gobierno gallego que "deje de subordinar" Galicia a la estrategia partidista de Génova, "como hace con la AP-9 o con la quita de deuda".

"Venimos de verlo en el Día de la Patria (25 de julio), donde se demandó el reconocimiento de soberanía y mayor capacidad de decisión en un mundo en paz. Esperamos que, por primera vez, el presidente de la Xunta escuche a la ciudadanía y deje de subordinarse al PP de Madrid", ha denunciado.

Si bien ha calificado la manifestación celebrada con motivo del Día de Galicia de "multitudinaria", ha lamentado que se haya enmarcardo en una semana "realmente lamentable" después de que "los dos de siempre" -en referencia a PP y Vox y parafraseando a Castelao- intentasen "boicotear" el traspaso de la AP-9.

Lo mismo, ha argumentado, que con la quita de deuda, una medida "lograda y negociada" por el BNG, y otra postura "incomprensible" por parte de los populares, según ha destacado.

COMPETENCIAS Y TECHO DE GASTO

Respecto a la transferencia de competencias, ha remarcado que después de 45 años de Estatuto de Autonomía de Galicia, existen "múltiples y muy importantes competencias" que siguen pendientes de transferencia o de desarrollo.

Entre ellas, ha citado inspección laboral, instituciones penitenciarias, activos de la Sareb o de defensa -que pueden servir, ha apuntado, para construir vivienda pública-. "Esas competencias, en muchos casos, ya están asumidas por otras comunidades. Es inaceptable la pasividad del Gobierno gallego en reclamarlas", ha lamentado.

Por ello, reiteran su petición a la Xunta para que escuche a los gallegos, "más que las estrategias partidistas pensadas y diseñadas desde Génova".

Asimismo, preguntado por los medios, ha pedido "seriedad y rigor" respecto al techo de gasto de la Xunta de Galicia para los presupuestos de 2027. "Lo que he experimentado estos años son copia-pegas, partidas que se repiten (...). Es un documento político, de intenciones, de prioridades, pero donde se ve la capacidad de decisión y rigor de un gobierno", ha remarcado.

En otro orden de cosas y también a preguntas de los medios, ha valorado la entrevista concedida por el presidente del Consello Económico e Social (CES), Manuel Pérez, a la Cadena Ser, donde urgía a la Xunta a "tomar medidas" para revertir la situación que enfrenta la sanidad pública, con especial énfasis en las listas de espera.

"Hay aspectos que, por mucha vocación militante que tengas, son innegables", ha aseverado, tachando de "anuncio propagandístico" la intención de la Xunta de "potenciar" la Atención Primaria.

A este respecto, ha subrayado que el deterioro del servicio en el rural, "totalmente desatendida y sin especialistas", además de la falta de pediatras y otros servicios como el bucodental.

INCENDIOS

Iago Tabarés ha iniciado su comparecencia expresando su solidaridad con los vecinos que se están viendo afectados por los incendios que estos días azotan varias comunidades como Madrid y Castilla-La Mancha.

Ha recordado que Galicia tiene muy reciente lo ocurrido en el verano de 2025, con 130.000 hectáreas arrasadas según la Xunta y 170.000 según el programa Copernicus.

"Hemos visto también como aprendimos bastante poco, tanto en Galicia como en otras CCAA", ha censurado, denunciando la falta de medidas, "meses después", de restauración y regeneración del territorio.

En esta misma línea, respecto al anuncio del presidente Pedro Sánchez este lunes sobre la creación de un órgano asesor para la gestión de incendios, Tabarés ha mostrado su conformidad, pero ha pedido hacer una reflexión y, "más allá de anuncios de cara a la galería", considera que la ciudadanía y los operativos que luchan contra el fuego "merecen un trato más serio y responsable, que no se está dando" con planes de prevención caducados y servicios sin los medios materiales y personales necesarios.