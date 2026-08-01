El BNG insta a la Xunta a que actúa frente a la bajada del precio de leche para que este se reparta "de forma justa"

Archivo - La portavoz parlamentaria de Agricultura del BNG, Sonia Vidal. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha demandado a la Xunta que actúe frente a la bajada del precio de la leche, que considera que está afectando a la viabilidad de miles de explotaciones, y que "lidere una posición firme" frente a la industria y la distribución para que el valor de la leche "se reparta de forma justa a lo largo de la cadena".

A través de un comunicado, la formación nacionalista ha alertado de la "amenaza" que supone el anuncio de la industria láctea de mantener congelados los precios de la leche en los próximos meses, lo que, a su juicio, "consolida la bajada de siete céntimos por litro decretada unilateralmente en mayo". Para el Bloque, esto "confirma un escenario de pérdida continuada de rentabilidad" para un sector estratégico.

Por ello, la portavoz parlamentaria de Agricultura, Sonia Vidal, le ha pedido al Gobierno gallego que actúe frente a esta situación e "impulse la transformación de la leche en Galicia" para "dejar de mirar hacia otro lado": "Seguimos siendo los que más producimos y de los que menos cobramos". Considera que el "problema" del sector lácteo es "la falta de decisiones", no la de estudios.

"Las herramientas existen, las competencias también, lo que falta es la voluntad política para ponerse del lado de las ganaderas y de los ganaderos y no seguir permitiendo que otros se queden con el valor que generan las explotaciones gallegas", ha recalcado.

En este sentido, ha recordado que la Xunta ya dispone de la Mesa da Leite y del Observatorio Lácteo, herramientas destinadas a analizar los costos de producción, detectar distorsiones en el mercado y anticiparse a las crisis. "Llevan demasiado tiempos sin resultados efectivos ni unas medidas concretas", ha reprochado.

A renglón seguido, ha apuntado que, mientras el gobierno del PP continúe "sin ejecutar las medidas" que dependen de él y "sin ofrecer soluciones a la pérdida constante de rentabilidad de las explotaciones", "Galicia continuará perdiendo explotaciones y comprometiendo el futuro de uno de sus principales sectores productivos", ha concluido.