El BNG llama a una movilización "masiva" para que la vivienda "vuelva a ser un derecho"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, en una visita al barrio del Agra del Orzán - BNG

A CORUÑA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha hecho un llamamiento para lograr una movilización "masiva" en la huelga general convocada para este miércoles. Ello, ha señalado, con el objetivo de que la vivienda "vuelva a ser un derecho".

Así lo ha manifestado en una visita al barrio del Agra del Orzán, en A Coruña, junto al diputado y candidato al Congreso por la provincia de A Coruña en las próximas elecciones generales, Néstor Rego.

"La vivienda es la principal causa de precariedad y exclusión social, la especulación está empobreciendo a la clase trabajadora y robando el futuro a los jóvenes", ha señalado Pontón para insistir en que hay que movilizarse "de manera masiva para tener una vida digna y una vivienda".

Esto para asegurar, además, que el 29 de noviembre, en las elecciones generales, el BNG se presenta como una "fuerza sólida que va a defender el derecho a la vivienda". "No se puede hurtar este derecho a miles de personas", ha insistido para cifrar en unos mil los desahucios cada año en Galicia.

"Y eso es la punta del iceberg, hay mucha gente que abandona sus viviendas porque no la pueden seguir pagando", ha recalcado al insistir en la existenica de motivos para movilizarse "de manera masiva" este miércoles.

"NI UNA MARICARMEN MÁS"

"Alzar la voz y decir ni una Maricarmen más", ha sentenciado para calificar al PP como una formación "alérgica a los derechos". "Hay que decirle alto y claro que vamos a luchar por tener una vida digna, las viviendas son para las personas, no para los especuladores".

De la situación actual, ha responsabilizado tanto a los gobiernos centrales como a la Xunta. "No hicieron los deberes bien y, en muchos casos, favorecieron la especulación", ha manifestado para cuestionar que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se presente como "la solución". "Aquí paralizó la construcción de vivienda pública y entregó 15 viviendas de alquiler social en quince años", ha sentenciado en alusión a su mandato.

Mientras, Pontón ha asegurado que "este problema no se va a resolver con decretos de última hora". Así, ha defendido que hay que "topar los precios del alquiler" con una apuesta clara por un parque público de vivienda y movilizar la que está vacía para destinarla a aqluler social.

"La pregunta es por qué no se quiere hacer", ha señalado para insistir, en línea con el diputado del BNG en el Congreso Néstor Rego, en que deben ponerse a disposición de los gallegos y gallegas las 3.000 viviendas de la Sareb.

Por su parte, Néstor Rego ha manifestado que "no se están viendo medidas que resulten eficaces por parte de la Xunta que tiene las competencias exclusivas y el Estado que tiene las de regulación básica y de financiación".