El BNG lleva al pleno la "emergencia lingüística" del gallego y pide al PP que "abandone" el "negacionismo" ante ella

Archivo - La portavoz parlamentaria de Lengua del BNG, Mercedes Queixas, en una rueda de prensa en el Parlamento. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El BNG llevará al pleno de la próxima semana una proposición no de ley sobre la situación actual del gallego, que la formación califica de "emergencia lingüística", y exigirá al PP que "abandone" el "negacionismo" ante ella y desista de políticas que tacha de "desgaleguizadoras".

En un audio remitido a los medios, la portavoz de Lengua, Mercedes Queixas, ha recordado que ya han pasado casi dos años desde que el Instituto Gallego de Estadística (IGE) publicase una encuesta con los peores datos históricos de uso de la lengua, certificando que la población que siempre habla en gallego es menor a la que siempre lo hace en castellano.

"La única respuesta del gobierno del Partido Popular fue presentar un plan que rebaja el nivel de protección del gallego, sin compromiso de financiación, sin cronograma de aplicación y sin herramientas de evaluación", ha censurado. Se refiere a la propuesta de actualización del Plan de Normalización da Lingua, que la Xunta presentó el pasado julio.

El BNG se descolgó del proceso de negociación cuando aún estaba en proceso y, tras su publicación, tampoco ha vuelto a él, una decisión que condicionó a que el presidente, Alfonso Rueda, recibiese a la portavoz del Bloque, Ana Pontón. Lo define como "un catálogo de rebajas" y critica que "censure" propuestas de las propias comisiones nombradas por la Xunta y que fuese presentado "sin debate real" en el Parlamento.

Por ello, Queixas considera que el documento "no es un pacto social", sino "un pacto del PP con el PP, controlado por la facción más ultra y antigallega del partido", en sus palabras. "Queda claro que Rueda es el presidente del 'no' al gallego, pero para el BNG, aunque somos conscientes de que la situación del gallego es muy compleja, también estamos convencidas de que es reversible", ha asegurado.

En este contexto, ha advertido del "cierre" del programa por el que se impartía gallego en el Instituto Cañada Blanch de Londres, que la Xunta se comprometió a financiar este curso. También ha llamado la atención sobre los incidentes sufridos por Tanxugueiras en un concierto en Palencia en el marco de las protestas por Ceuta, principalmente respaldas por PP y Vox. Allí fueron increpadas y se intentó "boicotear" su concierto, según ha denunciado el Bloque.

PROPUESTA DEL BNG

Frente a esta situación, el BNG propone la derogación del decreto del plurilingüismo --al que se refiere como "decreto de la vergüenza"-- y sustituirlo por un nuevo que cumpla, al menos, el 50% mínimo de docencia en gallego previsto en el plan vigente, eliminando la exclusión del idioma en Matemáticas, Física, Química y Tecnología prevista por la ley del 2010.

También considera "necesario" avanzar hacia aprobación de una actualización del plan que tenga en cuenta las propuestas de instituciones y entidades sociales, como las del protocolo 'Lingua Vital'. El Bloque aboga además por incluir que se apruebe finalmente, un cronograma de aplicación de las medidas, a la vez que instrumentos anuales de seguimiento y evaluación de su cumplimiento.