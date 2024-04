El BNG no descarta impulsar una investigación en la Cámara de los contratos de la covid y el PP le reta a hacerlo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del BNG en la Cámara Olalla Rodil ha vuelto a instar al presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, a que acepte en Galicia "la misma auditoría externa que el PP pide sobre los contratos de la pandemia en otras comunidades". Si no lo hace, ha advertido que los nacionalistas no descartan impulsar una comisión de investigación, paso que los populares les retan a dar si lo estiman conveniente.

El reglamento del Parlamento determina que, a propuesta de la Xunta, de la Mesa, de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los integrantes de la Cámara, se podrá acordar la creación de una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público.

Pero además, tras una modificación, se incorporó la posibilidad de que, de forma automática, se pueda crear una única comisión de investigación por legislatura si lo solicitase un tercio de diputados y diputadas que pertenezcan a un mismo grupo (condición que en este mandato cumple el BNG, con 25 de los 75 escaños del hemiciclo) o las dos quintas partes de los parlamentarios de la Cámara.

En todo caso, Rodil ha recalcado que lo único que pide el BNG es "luz y taquígrfos" y "una auditoría" de todos los procesos de contatatación pública, "empezando por los contratos que por la vía de urgencia se otorgaron en la pandemia".

No en vano, ha advertido de que existen "sombras" respecto a algunas decisiones que los populares tomaron en materia de contratación en los últimos años. A modo de ejemplo, ha apuntado que entre 2018 y 2023, el Gobierno gallego adjudicó "en torno a 4.000 millones de euros a dedo, con contratos menores que no fueron sometidos a concurso público".

Además, ha destacado que "los 1.311 contratos adjudicados a Eulen, la empresa que dirige en Galicia la hermana del expresidente Alberto Núñez Feijóo".

"HAY DATOS QUE NO COINCIDEN"

La diputada nacionalista ha criticado el "oscurantismo" que rodea la gestión del PP en la Xunta y ha tildado de "sorprendente" que haya datos que "no coinciden". "Ni siquiera laas cifras del informe del Consello de Contas sobre algunos contratos de la pandemia se corresponden con las que aparecen en la documentación analizada por el BNG", ha esgrimido.

A modo de ejemplo, los nacionalistas apuntan a las adjudicaciones hechas a Universal Support, del grupo Konecta, "encargada de los trabajos de rastreo de la covid y vinculada al hermano de la pareja de Feijóo". En este caso, el BNG ha enfatizado que "se hicieron adjudicaciones por más de 15,5 millones de euros, aunque en el informe de Contas solo aparecen 11,7".

EL PPDEG IRONIZA CON SU "ANSIEDAD", PERO LE RETA A DAR EL PASO

En una comparecencia posterior ante los medios, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha retado a los nacionalistas a utilizar "esta herramienta" que les da el reglamento de la Cámara gallega y a impulsar una comisión de investigación sobre los contratos para "volver a fiscalizar lo ya fiscalizado por Contas".

Aunque ha ironizado con que "hay gente que parece que tiene una cierta ansiedad a constituir comisiones cuando aún casi ni lo están las que tienen un carácter permanente", Pazos ha esgrimido que los nacionalistas ni siquiera necesitan el aval de los populares para impulsar dicha comisión de investigación en la Cámara gallega, ya que podrían hacerlo de forma automática con el reglamento en la mano.

Dicho esto, además de recalcar que el PP respalda la actuación de la Xunta, ha esgrimido que Contas ya analizó los contratos autonómicos de la época más dura de la covid-19, sin que se derivase "ningún tipo de actuación" más allá "de ciertas puntualizaciones de carácter formal que son para todos fácilmente comprensibles en el contexto de la pandemia".

En cuanto a las cifras que, según el BNG, no coinciden, con cierta ironía ha esgrimido que "por alguna cuestión, probablemente carente de interés político, porque es sabido que esto no lo quiere politizar nadie, resulta que mezclan (con los contratos de emergencia) otros de carácter ordinario que, evidentemente, no fueron fiscalizados en ese apartado específico por Contas".

Así las cosas, ha reivindicado que "la transparencia y la claridad" de la Xunta en la contratación fue "absoluta" y ha vuelto a manifestar la sorpresa del PPdeG por el interés del BNG en "volver a fiscalizar lo que ya está fiscalizado". "Pero si consideran oportuno una comisión (de investigación), adelante. Tienen a su disposición las herramientas que les proporciona el reglamento de la Cámara", ha zanjado