El BNG pedirá en el Parlamento la declaración BIC de la música, canto y baile tradicional gallego

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha avanzado que su grupo parlamentario defenderá en el Pazo do Hórreo una iniciativa para que se declare bien de interés cultural inmaterial la música, canto y baile tradicional gallego. Al tiempo, reclama la creación de un observatorio para evaluar el estado de conservación de todas estas expresiones artísticas.

Acompañada de cargos locales y diputadas autonómicas, Pontón ha manifestado, en declaraciones a los medios, que el baile gallego "es de los más ricos, no solo en la península, sino a nivel internacional". "Tiene un valor enorme en su música, coreografías y sigue siendo una cultura viva", ha manifestado, en un emplazamiento, Patio de Madres, en que también tuvo lugar una pequeña representación musical a ritmo de gaita y con baile tradicional.

La líder nacionalista ha remarcado que hay más de 30.000 alumnos en las escuelas tradicionales, en torno a mil profesores y, en conjunto, representa un movimiento económico de en torno a 6 millones de euros.

"Son cifras que quizás sorprenden, pero demuestran la viveza y riqueza de nuestro baile tradicional y también que la gente joven sigue queriendo mantener una tradición", ha apuntado, porque "entender cuáles son nuestras raíces, es clave para afrontar con decisión el futuro".

La líder del BNG ha enfatizado que el baile y la música "son una riqueza que hay que proteger y divulgar". Al respecto, lamentó que "hace diez años" que se anunció la incoación de un expediente para que la cultura tradicional fuese BIC, algo que no arrancó hasta 2018 por iniciativa social y que la Xunta acabó desestimando en 2020.

Además, lamentó que el Gobierno gallego anunciase que se retomaría pero no se ha recogido el trabajo hecho por las entidades sociales. De ahí que, además de impulsar la declaración BIC, el BNG solicitará la constitución de un observatorio para evaluar la conservación y preservar toda la documentación y el trabajo a lo "largo y ancho de este país".

"Nosotros queremos mostrar el orgullo de nuestro baile y música, que no es pasado, es presente", ha afirmado Pontón, quien ha acusado a la Xunta de "no haber hecho los deberes tampoco en esta materia". "Es importante que este BIC pueda salir adelante, muchas culturas tienen reconocido esta cultura y no entendemos por qué Galicia tiene que ser menos", ha aseverado la portavoz nacional del BNG, que ha observado una "falta de voluntad política" por parte del Gobierno gallego.

JORNADA SOBRE LENGUA

En el ámbito de la cultura y la lengua, el BNG celebrará este sábado en A Coruña una jornada de análisis y debate en torno a la situación del gallego, teniendo en cuenta que es "el único idioma que pierde hablantes" tras doce años de vigencia del que denomina "decreto de la vergüenza".

El Bloque lamenta que ese decreto "convirtió en lengua de segunda en la enseñanza" al gallego, lo que "incumple el Estatuto de autonomía, la ley de normalización lingüística y el plan de normalización" de 2004.

Entre otros datos, el BNG denuncia que "se recortó en un 55 por ciento" la inversión destinada a promoción, así como que en la primera etapa educativa, infantil, "se pierden un 10 por ciento de los gallegohablantes". Además, un 23,9 por ciento de jóvenes entre 5 y 14 años no saben expresarse en gallego y el 30 por ciento no saben escribirlo.

La jornada de este sábado, bajo el título 'Medre a lingua' --'Crezca la lengua'-- será inaugurada por la portavoz nacional, Ana Pontón, y el portavoz municipal de A Coruña, Francisco Jorquera. Contará con un debate protagonizado por la portavoz parlamentaria de Lengua y Cultura, Mercedes Queixas, y el lingüista Xosé Ramón Freixeiro, moderado por la concejal coruñesa Avia Veira.