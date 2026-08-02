El BNG pide acceso a toda la documentación de las comisiones participantes en la elaboración del Plan de Normalización

Archivo - La portavoz parlamentaria de Lingua del BNG, Iria Taibo. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha solicitado la remisión al Parlamento de toda la documentación elaborada por las 11 comisiones de expertos que participaron en el Pacto pola Lingua, que dio lugar a una propuesta de actualización del Plan Xeral de Normalización da Lingua presentado por la Xunta en julio.

"Pedimos luz y taquígrafos y que la Xunta envíe al Parlamento esa documentación de inmediato", ha reclamado. La formación nacionalista ha acusado al Ejecutivo de Alfonso Rueda de mantenerla "oculta" y de una "falta de transparencia absoluta". De este modo, ha apelado al artículo 9 del reglamento del Parlamento para "sortear la total opacidad" que, a su juicio, existe en este asunto, "pese a tratarse de una información esencial".

"Queremos tener acceso a toda la documentación elaborada por las comisiones de expertos, una información que el gobierno del PP mantiene oculta. Desde el BNG nos preguntamos: ¿por qué esa falta de transparencia? ¿Qué tiene que esconder el Partido Popular?", ha expuesto la diputada autonómica.

Al mismo tiempo, el Bloque considera "inexplicable" que el Gobierno gallego "oculte" la relación de personas expertas que participaron en las comisiones de trabajo. Según ha apuntado, esto es "todo lo contrario" del plan de 2004 aprobado bajo el mandato de Fraga, que arranca con una "enumeración detallada" de las personas participantes.

La formación ha incidido en que, "tras 17 años de políticas lingüicidas del PP", el gallego está en una "situación de emergencia". La ven certificada con los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) a finales de 2024: "El más grave, uno de cada tres [jóvenes] no sabe hablarlo".

De este modo, ha vuelto a reprochar a los 'populares' que mantengan el decreto del plurilingüismo de 2010 --al que el BNG suele referirse como "el decreto de la vergüenza"-- y, con él, "la prohibición de usar el gallego para impartir materias como matemáticas, biología o química". También ha criticado que la actualización del plan suponga "una rebaja en la protección de la lengua".