El BNG pide la retirada del equipo israelí de La Vuelta y exige que la Xunta "no participe" en los actos de las etapas

Archivo - La viceportavoz parlamentaria del BNG Olalla Rodil en una rueda de prensa en el Parlamento. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha instado a la "retirada inmediata" del equipo israelí de La Vuelta y ha recordado que la Xunta "es patrocinadora" del evento, al tiempo que ha advertido de que el Ejecutivo gallego "no puede blanquear a un Estado genocida", ni contribuir a "proyectar una imagen de normalidad" cuando se cometen "atrocidades contra el pueblo palestino".

En un comunicado, Rodil ha indicado que, si el equipo israelí mantiene su presencia, la Xunta "debe renunciar" a participar mediante sus consellerías en los actos institucionales relacionados a las dos etapas que transcurrirán por Galicia.

"No se puede mantener una actitud impasible por el silencio hace cómplices", ha afirmado Rodil, que ha hecho referencia a la necesidad de que Galicia se sume a las movilizaciones que se desarrollan en otros territorios.

"Fuero asesinadas más de 60.000 personas, estamos a ver crímenes de guerra televisados, el hambre utilizada como arma de guerra y una violencia extrema contra miles de civiles", ha recordado Rodil.

Por todo ello, ha apelado a la "conciencia democrática" y ha animado a los gallegos a movilizarse y "hacer visible" que la Comunidad "está al lado" del pueblo palestino.