El BNG pide a la Xunta aumentar el financiamiento del servicio de ayuda en el hogar ante una "situación límite"

Archivo - La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, en rueda de prensa. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Política Social del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, ha urgido a la Xunta de Galicia a incrementar de forma "inmediata" el financiamiento que reciben los ayuntamientos por el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) hasta los 17 euros la hora y, después, aumentarla progresivamente hasta 20.

"La situación es límite y quien sufre las consecuencias son las personas dependientes y también las trabajadoras del SAF", ha advertido en un audio remitido a los medios este sábado. La agrupación nacionalista denuncia que los municipios están asumiendo casi el 50% del coste "sin que les corresponda".

"El PP lleva enredando desde hace casi dos años a los ayuntamientos con esta cuestión, prometiéndoles un financiamiento que nunca llega", ha censurado Rodil, que ha acusado al Gobierno gallego de recortar el presupuesto mediante modificaciones de crédito y de "sustituir" el servicio por "ayudas asistencialistas" --en alusión al Bono Coidado--.

De este modo, la propuesta del BNG para el SAF pasa por que la Xunta incremente "de forma inmediata" y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025 la financiación, aportando 17 euros la hora y aumentando progresivamente la cantidad para llegar a los 20 euros la hora el próximo año.

Según ha recordado, el Ejecutivo de Rueda "solo aporta 12 de los 23-24 euros la hora" que cuesta prestar el servicio. Asimismo, también ha exigido al Gobierno central que cumpla la Ley de dependencia y aporte el 50% de financiación del SAF.

Además, la también viceportavoz parlamentaria se ha apoyado en la pérdida de cerca de 1.700 usuarios del SAF en 2025, recogida en datos del Imserso, para exponer un servicio "cada día más quebrado". "Las listas de espera continúan aumentando y las trabajadoras, soportando unas condiciones laborales sujetas a un convenio colectivo caducado desde hace más de una década", ha criticado.