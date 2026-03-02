El BNG pone a las 'Mulleres á fronte' contra el "rearme del machismo" y las "amenazas a los derechos esenciales"

El BNG presenta su campaña por el 8M - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Gallego ha presentado este lunes en Santiago su campaña con motivo del Día Internacional de las Mujeres (8M), en el que optan por el lema 'Mulleres á fronte' --mujeres al frente-- para animar al colectivo a "movilizarse" contra el "rearme del machismo" y las "amenazas a los derechos esenciales" de las mujeres.

En el acto han estado presentes, entre otras, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la responsable de Acción Feminista de la formación, Noa Presas.

Se trata, según Goretti Sanmatín, de una campaña que avisa de que "aún no ha llegado la igualdad real" y las mujeres "tenemos que seguir movilizándonos por nuestros derechos" en contra "de las discriminaciones", así como "continuar combatiendo lo que es una involución terrible que afecta de manera muy clara a las generaciones más jóvenes y quiere poner en cuestión los conceptos de género".

Para ello, el BNG ha contado con la joven ilustradora gallega Julia Lago, que ha creado "una especie de gran matrioska, una gran silueta de mujer compuesta por muchas otras en su interior, que representan edades, condiciones y ámbitos diversos", ha dicho Noa Presas.

Con ello, y el lema 'Mulleres á fronte', la formación busca animar al colectivo a "situarse en la primera línea de defensa de sus derechos" en un "momento de rearme del machismo" y de "amenazas directas a los derechos esenciales y elementales de las mujeres".

"En este 8M en el que se cuestiona el feminismo, en el que se cuestiona a las mujeres y que se nos vende el relato de la igualdad conseguida, que es absolutamente falso, queremos apelar a esa capacidad de transformación, de movilización social y de avance de derechos que tuvo, tiene y siempre tendrá en feminismo gallego", ha apostillado Presas.

UN MOMENTO DE "INVOLUCIÓN"

En la misma línea, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha alertado del momento actual, en el que "hay una involución muy fuerte que cuestiona el propio feminismo, la propia lucha por la igualdad de las mujeres" y que busca llevar a la sociedad "muchos pasos atrás".

Pontón ha recordado que, de hecho", todos los datos corroboran que las mujeres siguen viviendo una situación de desigualdad", que "tiene su forma más cruel en la violencia de género", pero que afecta "también a otros ámbitos".

Entre ellos, la portavoz nacional del BNG ha asegurado que en Galicia hay, en términos brutos, "la mayor brecha salarial" de la historia, con 4.706 euros. "Vemos como el trabajo de las mujeres sigue siendo más precario y estamos por encima de la media del Estado en temporalidad", ha dicho Pontón, recordando también que son las mujeres las que "siguen ocupándose mayoritariamente de todo lo que tiene que ver con los cuidados".

En esta situación, Pontón ha reclamado un Gobierno gallego "que se pusiese al frente para defender los derechos de las mujeres". "Pero, lamentablemente, llevamos casi 20 años de un Gobierno del Partido Popular que lo que está haciendo es que las mujeres retrocedamos y que en vez de poner el turbo de las políticas de igualdad, esté conduciendo marcha atrás", ha añadido.

La líder nacionalista ha alertado de que en "estos casi 20 años" se ha "deteriorado el cuidado y todo lo que tiene que ver con la atención a las personas mayores", así como la igualdad, un ámbito en el que ha enmarcado la "supresión de la Secretaría Xeral de Igualdade y del Instituto Galego das Mujeres" o el "recorte de ayudas a mujeres víctimas de violencia machista".

Además, ha acusado a los populares de "ponerse del lado del agresor", apelando a "dos casos": "Cuando hubo una denuncia a un conselleiro por una agresión sexual o cuando recupera para sus filas a personas condenadas por violencia machista".

"Tenemos un gobierno del Partido Popular que tiene caducadas las políticas de igualdad", ha añadido Pontón, mencionando el caso del Plan de Bienestar y de Conciliación, en Plan de Trata de Mujeres y "todo lo que tiene que ver con la igualdad de las mujeres en la ciencia".

PROPUESTAS DEL BNG

En esta situación, Ana Pontón ha instado a "poner el turbo de las políticas de igualdad" y, como "primera cuestión", ha reclamado a la Xunta que "dé ejemplo de empleo digno". "Porque estamos viendo como el Gobierno gallego es una máquina de producir trabajo precario entre las mujeres, sobre todo en lo que se refiere al ámbito de los cuidados", ha precisado.

El BNG ha propuesto que se haga "una auditoría retributiva" tanto en la Xunta como en los servicios subcontratados para "luchar contra la brecha de género" y también "que se avance legalmente para que aquellas empresas que discriminen salarialmente a sus trabajadoras no puedan contratar con la administración y sean sancionadas".

Para el BNG también es "muy importante avanzar" en materia de conciliación, apostando por "un plan de ampliación de la red de escuelas infantiles de 0 a 3 años, con recursos" que permita "una alternativa de conciliación" para las familias gallegas.

Finalmente, Pontón ha puesto sobre la mesa su apuesta por "seguir avanzando en derechos" y, "frente a un PP que está recortando el papel de las políticas de igualdad en las instituciones", ha anunciado que llevarán al Parlamento una proposición de ley para crear el Instituto Galego das Mulleres para avanzar el políticas de igualdad.