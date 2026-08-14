El BNG propone investigar el efecto de la "sobreexplotación eléctrica" en embalses y 1.200 millones frente la sequía

Archivo - Bajo nivel de agua en el embalse de Belesar. Foto de archivo. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Medio Ambiente del BNG, Luís Bará, ha acusado al Gobierno de Rueda de "no estar la altura" en la gestión de la sequía que está registrando en Galicia, con "una emergencia hídrica" que afecta ya al abastecimiento de agua para consumo humano en varios ayuntamientos del País y que es especialmente preocupante en las zonas costeras con más presión turística.

"Estamos en una auténtica crisis del agua con efectos muy preocupantes", ha advertido Bará, antes de avanzar que, frente a la "desidia" del PP, el BNG va a proponer en el Parlamento un plan dotado con 1.200 millones de euros, financiado fundamentalmente por Xunta y Gobierno central, para hacerle frente a la escasez de agua, "una de las manifestaciones más evidentes del cambio climático".

El diputado nacionalista ha enfatizado que "la prueba más evidente de la ineficacia de la Xunta" para afrontar esta situación es que se repite y se agrava cada año. A pesar de que hubo ya avisos previos, "el más importante en la sequía de 2017", el Gobierno gallego, ha agregado, "actúa poniendo parches y con una falta absoluta de planificación y previsión". "Es cómo poner tiritas la una enorme hemorragia", ha ejemplificado.

Además de los riesgos que existen ya para el abastecimiento humano, con ayuntamientos "al borde del colapso en verano y con previsión de grandes problemas en otoño si se prolonga a la sequía", Bará ha advertido que la falta de lluvias está provocando un descenso preocupante de las reservas de agua, con los embalses en los niveles más bajos de los últimos 15 años y "dificultades en las traídas vecinales y en los pozos".

El diputado nacionalista ha alertado de los daños de la emergencia hídrica en los ecosistemas, en la biodiversidad y en la contaminación de las aguas, y se ha referido, asimismo, a las consecuencias en el sector agroganadero y en otras actividades económicas. "Cada vez va a ser más habitual el conflicto entre las necesidades del abastecimiento para el consumo humano y la necesidad de la industria", ha avisado, tras referirse a la situación de Ence en Pontevedra.

PLAN FRENTE A LA SEQUÍA y MÁS COMPETENCIAS

Así, y ante lo que ve una "gestión reactiva, parcial e ineficaz" de la Xunta, que el BNG va a registrar en el Parlamento una batería de iniciativas con propuestas para hacerle frente a la emergencia hidríca, entre las que se incluye el plan de inversiones extraordinarias 2026-2032, dotado con 1.200 millones de euros, para medidas de prevención, eficiencia, almacenamiento, reutilización y reciclaje.

El BNG considera, además que en materia de competencias sobre el agua el actual modelo es "obsoleto e ineficiente", por lo que volverá a reclamar para Galicia la transferencia de todas las cuencas hidrográficas, con el foco en la del Miño-Sil. "Transitoriamente podría acordarse un sistema de cogestión Xunta-Gobierno central", ha precisado Bará.

En materia de gobernanza, la propuesta del Bloque pasa también por la creación de órganos de gestión compartida, con consorcios entre Xunta, ayuntamientos o diputaciones, para la gestión del abastecimiento en las zonas urbanas y de alta presión del consumo, como ocurre en la cuenca del río Lérez, en la ría de Pontevedra, en la de Eiras y Baíña, en la ría de Vigo o en la zona de Bergantiños.

Asimismo, el BNG demanda la creación del Consello para o uso sostible da auga, "previsto en la ley de aguas del 2010 y que, 16 años después, aun no existe".

INVESTGIACIÓN SOBRE EMBALSES

El responsable de Medio Ambiente del BNG ha incidido en la preocupante situación de los embalses, pues en la demarcación Galicia Costa están en la ocupación más baja en 15 años y, en la del Miño-Sil, el nivel de las presas de abastecimiento es 10 puntos inferior al de 2025. "Se están adelantando las situaciones de alerta y prealerta por sequía uno o dos meses", ha remarcado.

Por ello, de cara al nuevo curso político, el Bloque también propondrá en el Parlamento que se haga una investigación sobre la repercusión que tiene "la sobreexplotación eléctrica" en los meses de primavera en el descenso de los niveles de los embalses en verano.

A modo de argumento, ha señalado que "es obvio que las empresas le dan prioridad a sus beneficios sobre otras necesidades", por lo que "todo apunta que hay una relación evidente entre el hecho de que las hidroeléctricas aprovechan la abundancia de agua en invierno para hacerla rentable mediante el turbinado de esas aguas, y la bajada importante del caudal de los embalses en verano".

El BNG solicitará, asimismo, un estudio sobre la acumulación de sedimentos en los fondos de los embalses, pues "estos pueden reducir hasta un 20% o más la capacidad real para abastecimiento", siendo esta una cuestión --ha criticado-- "de la que no se ocupan ni las empresas ni la administración".

Según Bará, el estudio "es necesario para tomar medidas, que pueden ser dragajes en algún caso, para aumentar la capacidad de almacenamiento de los embalses".

"EL BNG CRITICA PODRÍA SER SU EPITAFIO"

Preguntado en una rueda de prensa posterior, el portavoz del PP en la Cámara autonómica, Alberto Pazos, ha ironizado con que "el BNG critica" podría ser "el epitafio político" de la formación que lidera Ana Pontón. "Es una cosa francamente sorprendente", ha esgrimido.

A continuación, ha afirmado que hay una conciencia común de que se están intensificando los episodios de sequía, antes de defender la actuación de la Xunta y que "se toman medidas". "A través de la oficina de sequía y que responden a criterios técnicos; son reales y efectivas", ha argumentado y ha llamado a la responsabilidad compartida por parte de todas las administraciones y ciudadanos.

En cuanto a la propuesta de investigar el efecto de la "sobreexplotación eléctrica", Pazos ha defendido que "todas las centrales tienen que llevar actuaciones coordinadas y respetando los caudales que corresponden en cada momento".

"Pediría al BNG que no alimentase bulos y una serie de cuestiones que circulan por las redes. Ayer en redes se alimentaba el bulo de que el embalse de Eiras tenía la dificultad actual por esa sobreproducción eléctrica y los vaciados incontrolados. Hay que recordar a la gente que el embalse de Eiras no tiene producción eléctrica", ha esgrimido.

Finalmente, ha lamentado los "bulos" y ha agregado que, "no siendo deseable" que lo hagan ciudadanos "anónimos" en redes, se puede "asumir", pero a las formaciones hay que pedirles una mayor "responsabilidad".