BNG propone una ponencia parlamentaria para abordar la financiación y urge a Feijóo la vía judicial

Actualizado 26/08/2019 14:47:52 CET

Pontón le recuerda que "quejarse no es todo" e incide, en caso de nuevas elecciones, en que para las fuerzas estatales "Galicia no pinta nada"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El BNG considera necesario, de cara al nuevo curso político, abordar el "problema de fondo" del actual sistema de financiación autonómica y propone, entre otras cuestiones, la creación de una ponencia en el Parlamento gallego que analice "el futuro" de este sistema, al tiempo que urge al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a que presente una demanda judicial contra el Estado para que el Gobierno libere los pagos.

Así lo ha dicho, en rueda de prensa tras una reunión de la Executiva Nacional, la portavoz del BNG, Ana Pontón, que ha recordado a Feijóo que "quejarse no es todo" y ha apuntado que las críticas "no sirven de nada si después no se actúa".

Para Pontón, "cae de cajón" que es necesario reclamar estos fondos, pero ha criticado que las acciones del Gobierno gallego "se queden tan solo en la denuncia pública". "Se necesita también presión política y presión judicial", ha destacado, urgiendo, como ya hizo la semana pasada, al Gobierno de la Xunta a iniciar la reclamación en los tribunales, bien sea adhiriéndose a la demanda de Cataluña o con una propia.

"Lo lógico sería que anduviésemos nuestro propio camino", ha dicho Pontón, que, no obstante, ha explicado que la vía catalana es también "válida" y es "más sencillo adherirse" a su demanda. "Lo importante es que lo hagamos y no se quede en amagos", ha sentenciado.

Ana Pontón ha añadido a la reclamación por la vía del contencioso-administrativo de los 700 millones de euros de la financiación autonómica otros 200 millones de euros en materia de dependencia, "que ya debe desde la época de Rajoy", al tiempo que ha pedido que reclame "más de 2.000 millones de euros" que durante los últimos años se presupuestaron para Galicia y que, en sus palabras, el Estado debe a la Comunidad.

CONTRA UN MODELO CENTRALISTA

En todo caso, y más allá de esta reclamación, la portavoz nacionalista ha hecho hincapié en la necesidad de un análisis en profundidad del actual sistema de financiación con el objetivo de abandonar el modelo "centralista" que está "perjudicando a Galicia y a la prestación de servicios públicos".

"Cuanto deciden desde Madrid, a Galicia le va mal", ha dicho Pontón, que ha reiterado la necesidad de una hacienda propia gallega y ha apuntado, en consecuencia, que "este problema no lo van a tener en Euskadi".

En su oposición al "centralismo", Ana Pontón ha avanzado también que durante el próximo periodo de sesiones su grupo llevará adelante iniciativas "pensando en Galicia", con cuestiones como la oposición a que sea el Estado el que "decida la tasa de reposición de médicos o el techo de gasto" en la Comunidad.

CRÍTICA A LOS PARTIDOS ESTATALES

Enlazando con esta cuestión, la portavoz nacional del BNG ha criticado el papel que están jugando los partidos estatales y que está sumiendo a España y a Galicia en una "crisis política y democrática".

Por ello, ha pedido a los grandes partidos que hablen con "más claridad". "Si quieren nuevas elecciones que sean claros y que lo digan, menos escenificación", ha dicho Pontón, que ha calificado la situación política actual como una "ópera bufa".

En este marco, ha denunciado Ana Pontón, "a Galicia le va mal", ya que "para las fuerzas políticas estatales, Galicia no pinta nada". "Estos meses perdidos nos dejan un mensaje muy claro a los gallegos: o alzamos la voz y nos dejamos ver en Madrid o no habrá solución", ha asegurado.

En esta línea, ha afirmado que Galicia necesita "un proyecto político propio", que, en su opinión, representa el BNG. Así, ha asegurado que su formación está "preparada" si se da el escenario de nuevas elecciones generales, porque "a Galicia le va muy mal cuando no hay un nacionalista defendiendo sus derechos". "Ese es nuestro compromiso, defender a los gallegos", ha zanjado.