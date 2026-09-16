El BNG propone un programa de bolsas de alquiler para estudiantes y pide más residencias universitarias

Imagen del encuentro entre Pontón y García Mateo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha propuesto crear un programa de bolsas de alquiler para alumnos universitarios con el objetivo de permitir que todas las familias puedan afrontar ese gasto y "nadie se quede fuera" de estudiar lo que realmente quiere por no poder permitirse vivir fuera de casa.

Así lo ha señalado tras reunirse este miércoles con la rectora de la Universidade de Vigo (UVigo), Carmen García Mateo, en un encuentro en el que ambas han hablado de las necesidades y de los objetivos del centro académico en los próximos años.

En declaraciones a los medios de comunicación, Pontón se ha referido a dos de las prioridades que, para el Bloque, existen en la actualidad.

"La primera es que ningún joven de este país se quede fuera del sistema universitario por no poder pagar el alquiler", ha subrayado la líder nacionalista. Para ello, ha hecho varias propuestas, como la creación de una bolsa de alquiler y la ampliación de la red de residencias públicas.

Al respecto, ha dicho que en Galicia existen cerca de 64.000 universitarios y solo hay 2.000 plazas de residencias públicas. "Estamos hablando que solo hay una plaza por cada 45. Es insuficiente", ha criticado.

"En estos últimos años no se incrementó ni una sola plaza pública en las residencias y, sin embargo, sí están aumentando en las privadas", ha insistido, pidiendo que se construya una residencia pública en cada uno de los campus.

MÁS RECURSOS

La segunda cuestión para el BNG en la que la Xunta debería centrarse es en destinar más recursos a la universidad. "Hay que ser ambiciosos", ha destacado.

"Llevamos años viendo cómo se racanea en la inversión pública. A día de hoy, si ponemos los recursos en euros constantes, vemos cómo las universidades gallegas reciben 106 millones de euros menos que en 2009", ha asegurado Pontón, lamentando que, frente a esto, se le ponga "alfombra roja" a la universidad privada, "permitiéndole que se dupliquen titulaciones".

En la misma línea ha hablado el portavoz local del Bloque, Xabier Pérez Igrexas, pidiendo una mejora del transporte público para acceder al campus universitario vigués, soluciones para el "problema habitacional" que sufren los estudiantes y que la UVigo desarrolle un mayor papel institucional en la urbe.

Carmen García Mateo ha agradecido la visita de Pontón, un encuentro "cordial" de intercambio de pareceres, con puntos en los que han estado "muy en sintonía". La rectora se ha referido a la importancia del nuevo plan de financiación que se negocia, para que Galicia tenga una universidad "pública, fuerte y sostenida económicamente de forma apropiada y suficiente".